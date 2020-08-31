У Запоріжжі у воді Дніпра виявили пляму невідомої речовини. Фахівці провели експертизу, результати якої виявились невтішними. Купання на всіх пляжах міста тимчасово заборонили.

На всіх пляжах міста братимуть воду на аналіз

Звідки взялась пляма – поки невідомо. Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради

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Та й аналіз води брали лише безпосередньо на місці плями. Тепер тестуватимуть воду на усіх пляжах міста.

Фахівці будуть брати проби на міських пляжах для того, щоб перевірити, наскільки це вплинуло на стан води. На цю мить міські пляжі залишаються закритими, купання на них заборонено,

– мовиться в повідомленні міськради.

Що саме забруднило воду – наразі невідомо

Що саме забруднило дніпровську воду міські чиновники просять розібратись Держспоживслужбу та екологічну інспекцію.

Щодо того, коли люди знову зможуть купатись без страху за власне здоров'я, у міcькраді відповісти не можуть. Кажуть, спочатку потрібно отримати результати усіх аналізів.

Зверніть увагу! Тим часом, якість морської води біля узбережжя Одеської області покращилася за санітарно-мікробіологічними показниками. У МОЗ заявили, що відібрані для досліджень 93 проби відповідали гігієнічним вимогам.