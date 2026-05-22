Залишилася лише одна лінія: МАГАТЕ закликало запровадити термінове перемир'я на ЗАЕС

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція продовжує залежати від єдиної зовнішньої лінії електропередачі після втрати основної лінії живлення.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС?

Після відключення 24 березня основної лінії "Дніпровська" напругою 750 кВ станція отримує електроенергію лише через резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.

За цей час на Запорізькій АЕС тричі фіксували повну втрату зовнішнього електропостачання.

У МАГАТЕ також повідомили, що продовжують переговори з Україною та Росією щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт.

Крім того, команда МАГАТЕ повідомила про кілька атак дронів поблизу ЗАЕС та Енергодара, де проживає більшість працівників станції. За наявними даними, в суботу безпілотник із вибухівкою нібито впав поблизу машинного залу енергоблоку №1, але не здетонував, тому постраждалих і пошкоджень не було.

Втім, у МАГАТЕ зазначили, що не змогли незалежно підтвердити цей випадок, оскільки адміністрація станції повідомила про нього лише через два дні, коли уламки вже прибрали.

Присутність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки вона різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки,

– заявив Гроссі.

Чим може загрожувати ситуація на ЗАЕС?

Документаліст та журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що в певні моменти ЗАЕС працює на дизельних генераторах, які подають електрику на насосні станції, що прокачують воду для охолодження.

За його словами, якщо ця система перестане працювати, то може статися ядерна катастрофа.

Водночас малоймовірно, що Росія піде на такий сценарій – для Москви це загрожує втратою підтримки від Китаю. Там неодноразово наголошували, що виступають не лише проти застосування ядерної зброї, але й проти такого шантажу.