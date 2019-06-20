Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня: у Зеленського окреслили основні проблеми

Від першого липня, згідно з новим законом "Про ринок електричної енергії" в Україні відбудуться зміни на ринку електроенергії і держава втратить право регулювати виробників електрики. Що про це відомо, до яких проблем це може призвести та як можна знизити ціну на електрику – це у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком розповів представник Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Як працює ринок електроенергії в Україні?

– Ринки можна будувати і в складних галузях, як наприклад енергетика, але вони мають бути конкурентними. Дуже важливо спочатку побудувати конкуренцію, а потім вже його відкривати, щоб на ринку не було олігархів, які все контролюють.

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– В Україні приватна компанія ДТЕК Ахметова забирає понад 50% грошей з енергоринку, а державна компанія "Енергоатом" забирає понад 30%. Проте по виробленні електрики – "Енергоатом" виробляє 52% кіловат в годину, а ДТЕК близько 30%.

Тобто, ринок дійсно суттєво монополізований. До того ж, ринок електроенергії не є конкурентним, адже є лише дві компанії – ДТЕК і "Енергоатом", які сумарно виробляють близько 80% електрики. Є елементарне правило для всіх – якщо на ринку є монополія, це рано чи пізно призведе до невиправданого зростання цін і до погіршення якості,

– наголосив Герус.

– В Україні електроенергію закрита від європейських постачальників, і цим лише ці дві компанії (ДТЕК Ахметова та "Енергоатом") продають її. Відповідно, вони можуть суттєво впливати на ціну і це призведе до зростання ціни з 1 липня. Що буде далі невідомо – ці компанії можуть або трохи "потримати" ціни, або знову піднімуть. Тобто країна може залежати ввід певних монополістів і в цьому є основна небезпека.

– Ми платимо за електроенергію раз у місяць. А з липня, коли запрацює ринок енергетики, почнуть рахувати ціну погодинно. Перш за все, це стосуватиметься непобутових споживачі – державні установи, комунальні підприємства, водоканали тощо. Але ринок ще не готовий до цього, адже для такого підрахунку потрібно мати спеціальні обліки та лічильники.

Чому в Україні не відкривають імпорт на електроенергію?

– Ще в грудні 2017 року була надана така рекомендація антимонопольного комітету України, тому це мав зробити міністр енергетики Ігор Насалик, а тарифна комісія НКРЕКП мала прийняти відповідні рішення.

– Проте для цього нічого не зробили. Хто в цьому винен? Я думаю, що це десь саботаж, десь непрофесійність, десь нерозуміння. Це вигідно локальним виробникам, бо від цього виграють вугільні підприємства, в тому числі і компанія ДТЕК Ахметова.



Рінат Ахметов

Як можна знизити ціну на електроенергію? Якби була конкуренція, то вони (власники компаній електроенергії, – 24 канал) вкладали б гроші не в якісь покупки активів чи футбольних клубів, а в свою ефективність. Конкуренція змусила б локальних виробників продавати електроенергію по нормальній ринковій ціні населенню.

Що робить Зеленський для ринку електроенергії?

– Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект до закону "Про ринок електричної енергії", який повинен відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року.

– За цей час до введення ринку електроенергії можна буде добре підготуватися, виписати відповідну нормативно-правову базу, покращити облік електроенергії та вибудувати IT-системи, які потрібні для того, щоб там фіксувалася погодинно ціна на електрику. Вже з липня 2020 року можна буде запускати цей ринок, який можна буде називати конкурентним. Можливо, його навіть імпортуватимуть.

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– Чому Зеленський не може змусити запустити ринок електроенергії? У нас члени НКРЕКП призначені попереднім президентом Петро Порошенком, тому там є закон, за яким їх змінити чи вказувати їм, що робити – не так просто.

Чим збільшення ціни на підприємства загрожує українцям?

– Якщо підприємства, до прикладу, водоканали платитимуть більше за електроенергію, як ви думаєте, яким буде їхній крок? Швидше за все, що вони піднімуть ціни на воду для населення. Якщо електроенергія стане дорожчою для метрополітену – піднімуть вартість проїзду для населення.

– Тобто в підсумку за все заплатить кінцевий споживач – звичайні українці. Тому те, що говорять, що підняття ціни для непобутових споживачів не вплине на населення – це обман.