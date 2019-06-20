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      Після запуску нового ринку електроенергії ціни рахуватимуть погодинно, – Герус

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      Після запуску нового ринку електроенергії ціни рахуватимуть погодинно
      Після запуску нового ринку електроенергії ціни рахуватимуть погодинно / ukranews.com

      Зараз українці платять за електроенергію раз у місяць. А з 1 липня, коли запрацює новий ринок електроенергії, почнуть рахувати ціну погодинно. Перш за все, це стосуватиметься непобутових споживачі – державних установ, комунальних підприємств, водоканалів тощо.

      Про це розповів представник Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус у програмі "Що це було" на 24 каналі.

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      Він наголосив, що ринок електроенергії ще не готовий до цього, адже для такого підрахунку потрібно мати спеціальні обліки та лічильники.

      За словами Геруса, Зеленський подав до Верховної Ради проект до закону "Про ринок електричної енергії", який повинен відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року.

      "За цей час до введення ринку електроенергії можна буде добре підготуватися, виписати відповідну нормативно-правову базу, покращити облік електроенергії та вибудувати IT-системи, які потрібні для того, щоб там фіксувалася погодинно ціна на електрику. Вже з липня 2020 року можна буде запускати цей ринок, який можна буде називати конкурентним", – відповів представник Зеленського у Кабміні.

      Окрім того, якщо підприємства, до прикладу, водоканали платитимуть більше за електроенергію, як ви думаєте, яким буде їхній крок? Швидше за все, що вони піднімуть ціни на воду для населення. Якщо електроенергія стане дорожчою для метрополітену – піднімуть вартість проїзду для населення,
      – заявив Герус.

      Він додав, що в підсумку за все заплатить кінцевий споживач – звичайні українці. Тому те, що говорять, що підняття ціни для непобутових споживачів не вплине на населення – це обман.

      Дивіться відео: повне інтерв'ю з Андрієм Герусом у програмі "Що це було?"

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      Теги: Володимир Зеленський Андрій Герус Електроенергія Ринок електроенергії Ціни Новини України
      Джерело: 24 канал
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