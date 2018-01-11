Зарплата вчителів зросте на 100% до кінця 2019 року, – Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що в 2019 році заробітні плати педагогічним працівникам планують підвищити ще на 25%.

Про це вона сказала в інтерв'ю 5 каналу.

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У наступному 2019 році ми знову плануємо підвищити на 25% вчителям зарплату,

– сказала Гриневич.

Міністр нагадала, що зарплати педагогічних працівників у 2017 році були підвищені на 50%, а з 2018 року – ще на 25%.

Вона також наголосила, що викладання української мови в школах нацменшин дуже занедбане, тому передбачається максимальна надбавка за престижність праці саме для вчителів української мови в школах з мовами для національних меншин

"Українська мова в цих школах дуже занедбана. Мені дуже прикро про це говорити, але дуже часто буває так, що це якийсь меншовартісний вчитель, у нього немає обладнання в кабінеті. І тому ми вирішили зробити також частиною цієї програми роздаткові матеріали, наочне обладнання для вчителів української мови в цих школах", – сказала вона.

Гриневич додала, що також надбавка передбачатиметься для вчителів, які будуть впроваджувати стандарт початкової освіти в перших класах з наступного навчального року.

Нагадаємо, 11 січня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні збільшив посадові оклади педагогічних працівників на 25% з 1 січня 2018 року.