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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зарплату працівникам малого бізнесу на час карантину виплачуватиме держава: як її отримати

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      Працівники малого бізнесу можуть отримати зарплату від держави / Фото 24 каналу

      Держава допоможе малим та середнім підприємствам, які призупинили свою роботу на час карантину, виплачувати зарплати працівникам. Право на допомогу мають застраховані та офіційно працевлаштовані особи.

      Відповідна допомога передбачена законом №3275, який Верховна Рада ухвалила 30 березня, повідомляє  Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

      Важливо Чи можуть примусово звільнити з роботи через карантин

      Цей закон вводить поняття "часткового безробіття на період карантину для запобігання поширенню коронавірусу".

      Держава готова виплачувати кошти тим роботодавцям, працівники яких стали "частково безробітними". Для цього роботодавцю треба звернутися до центру зайнятості за місцем своєї реєстрації та подати такі документи:

      • заяву (у довільній формі);
      • копію наказу, де вказана дата початку зупинки (скорочення) виробництва та перелік карантинних заходів;
      • відомості про працівників, які мають право на допомогу по частковому безробіттю;
      • довідку про відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

      Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини,
      – додали у Мінекономіки.

      Відповідно до цього закону, розмір державної допомоги з часткового безробіття має скласти до 2/3 окладу за кожну годину, яку скоротили працівнику. Однак вона не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму (2102 гривні на місяць).

      Скільки українців втратили роботу через карантин?Через карантин, який в Україні запровадили для непоширення коронавірусу, роботу втратили близько 500-700 тисяч людей.

      Однак Кабінет Міністрів наразі розробляє програму для створення нових робочих місць. Найперше планують працевлаштувати тих, хто приїхав з-за кордону та людей, які втратили роботу під час карантину. Прем'єр Денис Шмигаль відзначив, що люди потрібні для ремонту доріг, мощення тротуарів та прибирання території. 

      вплив карантину на фінансовий стан українців
      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Гроші Робота Міністерство економічного розвитку і торгівлі Безробіття Законодавство
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