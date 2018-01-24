Заступника начальника патрульної поліції Борисполя затримали на хабарі

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими територіального управління Служби безпеки України в місті Києві викрито заступника начальника сектору патрульної поліції Бориспільського ВП ГУ НП у Київській області на отриманні 5 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Вказані кошти правоохоронець вимагав від учасника дорожньої пригоди, погрожуючи у разі не сплати грошей оголошенням в розшук автомобіля та поміщення його на штрафний майданчик, повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва

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Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.