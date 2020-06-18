На півдні Одещини затопило село Стара Некрасівка. Негода 17 червня пошкодила двори місцевих, а один з будинків обвалився.

Найбільше постраждала від негоди вулиця Гагаріна, повідомляє "Думская". Гроза була настільки потужною, що вода стояла кілька годин "по пояс".

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Люди через потоп не могли повернутися до своїх будинків, деякі сусіди перепливали через затоплені городи.

В однієї з пенсіонерок обвалився будинок, саму жінку встигли врятувати через вікно. Без житла залишилася і її сусідка – будинок залило до підвіконь. У багатьох дворах повністю обвалилися господарські будівлі. Звалилася також бетонна плита на мосту через балку.

Село Стара Некрасівка після грози / Фото "Думская"

Рятувальники повідомили, що загалом негода затопила 16 дворів, а всі підвали глибиною більше 2 метрів, повністю залиті. Працівники ДСНС відкачували воду до вечора.

Депутатка Ізмаїльської районної ради Світлана Істомінова, яка проживає в Старій Некрасівці, вважає підтоплення села дуже серйозною проблемою, яка постійно позбавляє людей житла. Вона зауважила, що селу терміново потрібна допомога області.

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