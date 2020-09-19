Рідкісний для Греції ураганний шторм накрив країну. Через сильні дощі, які затопили регіони, загинули двоє людей, а третя вважається зниклою безвісти.

Жертвами негоди стали жінка, яка була знайдена мертвою у своєму будинку в місті Фарсала в регіоні Фессалія. Про це повідомило видання Kathimerini.

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Крім цього 63-річного фермера знесло потоком води в місті Кардіца. Зниклою безвісти вважається жінка, яка їхала своєю машиною.

З берегів вийшла річка, яка пошкодила будівлі, а також через зливи перервали залізничне сполучення між північною і південною Грецією. Таку інформацію повідомив оператор залізничного сполучення Trainose.

Зливи в Греції / Фото twitter: