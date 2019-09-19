Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі

Київ увійшов у двадцятку міст світу із найбільшими заторами. До часу поїздки столицею України у пікові години додаються надлишкові 30 хвилин.

Про це свідчать дані щорічного дослідження Traffic Index 2018 на сайті TomTom. У рейтинг увійшли 403 міста у 56 країнах світу.

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Лідером рейтингу стали Мумбаї, рівень завантаженості доріг там експерти оцінюють у 65%. Друге та третє місця зайняли Богета (Колумбія) та Ліма (Перу). Обійшли Київ у рейтингу Санкт-Петербург, Московська область та Бухарест.

Останнє, 403 місце, у рейтингу відвели американському містечку Гай-Поінт у Північній Кароліні. Рівень заторів у ньому експерти оцінюють у 9%.



Рейтинг міст світу з найбільшими заторами / Інфографіка 24 каналу

Київ зайняв 13 місце з показником завантаженості доріг 46%. Це означає, що до часу поїздки в Київі додається 46% через затори. У порівнянні з 2017 роком цей показник збільшився на 2%.

Ранковий час пік у будні триває з 8:00 до 9:00, у вечірній час найбільші затори утворюються о 18:00-19:00.

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Як затори в Києві впливають на тривалість поїздки / Інфографіка 24 каналу

У 2018 році днем, коли завантаження доріг у Києві було мінімальним, назвали 8 квітня: показник склав 6%. Натомість 1 березня було визнане найгіршим днем для користувачів автотранспорту – 107%. Серед днів тижня найбільш складним у плані доїзду є п'ятниця, чималі затори в Києві в цей день спостерігаються протягом цілого дня.



Коли найбільші затори в Києві протягом дня / Інфографіка 24 каналу