Ось так режим Олександра Лукашенка жорстоко присікав інакомислення і придушував свободу слова. Детальніше про те, як у Білорусі грубо, безпринципно і зухвало змушують замовкнути опозиційних журналістів – у відеоблозі.

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У розпал білоруських протестів телеграм канал NEXTA став чи не головним незалежним постачальником інформації в Білорусі. Там публікували відео розстрілів, міліцейського насильства і зухвалих затримань. Звісно це вкрай "не подобалося" владі.

А, отже, із журналістами намагались розібратися традиційно, порушивши кримінальні справи. Засновника каналу NEXTA Степана Путила і вже колишнього редактора Романа Протасевича довільно внесли до списку "осіб, причетних до терористичної діяльності". Їм також заочно пред'явили звинувачення в:

"розпалюванні масових заворушень";

"грубому порушенні громадського порядку";

"розпалюванні ненависті" щодо посадовців.

Зауважимо! Ці злочини караються в Білорусі позбавленням волі на строк до 15 років.

Хоча редактори й журналісти встигли виїхати за кордон, аби їх банально не посадили на роки, але режим Лукашенка все одно не міг змиритися, що канал продовжує жити й надалі критикувати владу. А, отже, постала задача дістати журналістів, де б вони не були.

Затримання Романа Протасевича

Що власне днями й сталося. У Мінську 23 травня 2021 року екстрено приземлився літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу. В авіакомпанії заявили, що про загрозу мінування екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.

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На додаток, винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі ще й супроводжував цивільний літак при посадці на запасний аеродром у Мінську. Зовсім невипадково на борту літака був той самий Роман Протасевич – колишній редактор телеграм-каналу NEXTA.

Після посадки літака звісно що білоруські силовики затримали Протасевича. А разом із ним і його супутницю Софію Сапегу.



У Мінську затримали Романа Протасевича / Фото BBC

Немає сумнівів, що білоруська влада використала фальшиву загрозу вибуху і винищувач МіГ, щоб змусити приземлитися літак, який летів з однієї країни Європейського Союзу в іншу.

Водночас це зробили з єдиною метою — затримати й змусити замовкнути критично налаштованого щодо білоруської влади журналіста, який виїхав із країни.

Хоча це звучить як сценарій до голлівудського фільму, насправді це реальність очевидного акту повітряного піратства, що відверто лякає.

Європейський Союз і решта світу повинні відреагувати на цю ситуацію й закликати негайного звільнити Романа Протасевича. Йому мають дозволити покинути Білорусь і виїхати до країни, яку сам обере.

Наразі журналіст перебуває у слідчому ізоляторі, а білоруські державні ЗМІ виклали відео, де Протасевич добровільно "зізнається", що співпрацює зі слідством і дає свідчення щодо "організації масових заворушень у Мінську".

"Зізнання" Протасевича на камеру: дивіться відео

Він говорить, що "жодних проблем зі здоров'ям у нього немає. А ставлення з боку співробітників максимально коректне й згідно із законом".

Утім за словами родичів Протасевича, під шаром пудри на його обличчі можна розгледіти сліди побоїв. Тож дуже ймовірно, що відео могло бути записане під тиском силовиків. Бо зізнання виглядають відверто зрежисовано.

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Amnesty International розпочинає акцію термінової дії після такого самовикривального ролика. Ми закликаємо наших прихильників приєднатися і вимагати негайного звільнення Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги.

Без сумніву, цей арешт є свавільним і незаконним, а його обставини суперечать і міжнародному праву, і здоровому глузду. Цей зухвалий і цинічний крок з боку білоруської влади не може залишитися поза увагою міжнародної спільноти.

Це відверте беззаконня, якому ми маємо дати відсіч. Це викрадення людини й піратство у повітряному просторі, що ставить під загрозу безпеку багатьох інших людей.

Демократичний світ вже має зрозуміти, що ігнорування білоруського питання може нести реальну небезпеку не лише білоруському народу, а й іншим країнам.