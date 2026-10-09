Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 9 жовтня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

російський терор проти цивільних і проблеми Києва, який страждає не лише від окупантів, але й від некомпетентності;

затримання російського воєнного злочинця в Чорногорії;

вибиття російських дата-центрів;

аналіз подій на основних напрямках фронту.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Україна під ударами: Київ, регіони, енергетика

Сьогодні росіяни фактично запустили майже 100 реактивних дронів за добу. Більшість було перехоплено і збито, але є влучання по енергетиці в Києві.

У столиці — блекаут через атаки по важливих об`єктах критичної інфраструктури. Люди, звісно, запаслися акумуляторами, EcoFlow та іншими джерелами альтернативної електроенергії, тому в багатьох вікнах видно світло. Але це тимчасове рішення на кілька годин.

Загалом системи критичної інфраструктури в Києві працюють із великими проблемами: йдеться про тиск у водогоні, обігрів, подачу електроенергії та курсування громадського транспорту.

За даними "Укренерго" і Київської міської військової адміністрації, через відсутність напруги в енергосистемі столиці тимчасово призупиняли рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Блекаут в Києві – дивіться відео:

Про відновлення руху та зміни в роботі транспорту киянам повідомляють додатково. Також із перебоями, очевидно, працювало й метро, адже воно залежить від електроенергії.

Міністр енергетики Денис Шмигаль увечері повідомляв, що влучило по одному з ключових для Києва об'єктів енергетичної системи. Енергетики роблять усе, аби оперативно відновити світло. Атака тривала ще тоді, коли він це писав, і фактично не припинялася до ранку.

Звісно, в цих проблемах винні росіяни, бо це Росія запускає по Києву дрони та ракети, втім, в останні дні все гучніше лунає критика на адресу мера столиці Віталія Кличка. Президент вже прямо звинувачує Кличка у провалі в реалізації "Плану Стійкості", а сам мер в традиційній вже для себе манері підставляється в інтерв'ю.

Очільник міста через інтерв'ю AFP порекомендував киянам за наявності можливості тимчасово виїхати за місто на зимовий період, аби зменшити навантаження на комунальну інфраструктуру. От тільки кияни сприймають такі заяви вже не як прояв турботи, а як спробу зняти з себе відповідальність.

Сьогодні Міненерго заявило, що російські удари обмежили передачу електрики між регіонами. Тобто ворог б’є по вузлах передачі струму, високовольтних мережах, підстанціях і трансформаторах.

У міністерстві пояснили, що останніми тижнями Росія посилила атаки на мережі, які передають електроенергію між регіонами. Обстріли також ускладнюють ремонти, бо дрони заходять хвиля за хвилею.

Через пошкодження обладнання і падіння напруги у високовольтній мережі в частині районів Києва та Київської області застосовують аварійні відключення. У таких випадках графіки відключень не діють.

Проблеми з електропостачанням є також у семи областях: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Харківській і Київській.

У багатьох регіонах діють погодинні відключення для всіх категорій споживачів. На Сумщині через атаку росіян учора загинув енергетик, ще троє зазнали поранень. Ймовірно, це були люди, які ремонтували електромережі або інші об'єкти енергосистеми, по яких ворог завдав повторної атаки.

Перший реактивний дрон над Івано-Франківськом

Вперше за всю війну до Івано-Франківська долетів саме реактивний ворожий безпілотник. Є кадри від рятувальників: удар прийшовся по складських приміщеннях, точно не по житлових.

На жаль, унаслідок атаки загинув чоловік, який охороняв ці об'єкти, 1959 року народження.

Це була нічна атака швидкісним дроном. До заходу України дрони вже долітали і раніше, але йшлося переважно про прикордонні пункти, наприклад Ягодин на Волині, куди безпілотники могли долітати з допомогою передавачів з території Білорусі.

Тут ще треба дослідити, якого саме типу був цей дрон і як він дістався Івано-Франківська. Але перехопити його не змогли.

Удари України по Росії

У Калузі уражено найбільший датацентр "Яндекса". Він не знищений повністю, але суттєво уражений. Сам "Яндекс" повідомив, що внаслідок атаки безпілотників постраждала частина інфраструктури датацентру, кілька модулів повністю виведені з ладу, сервіси працюють із перебоями.

Це вже друга поспіль атака по датацентрах. Ми бачили кадри попереднього удару в Сасово Рязанської області, де Яндекс горів.

Такі удари дуже болючі для російської інфраструктури, бо під "Яндекс" зав'язано багато сервісів: банкінг, розрахунки, таксі, логістику, обмін інформацією. Росіяни будували "Яндекс" як свій аналог Google та інших західних компаній, а перейти на західні хмарні сервіси не можуть.

Тому ураження "Яндекса" паралізує багато процесів у російській економіці й військовій сфері.

Президент Зеленський учора коментував, що Україна дзеркально відповідає на російські удари: росіяни били по наших датацентрах і продовжують це робити. Ми їм відповіли і будемо відповідати. Всі деталі сказати не можу.

Він говорив про це в Прилуках, де перебував разом із міністром закордонних справ Великої Британії на місці удару російських злочинців по п’ятиповерхівці, де загинуло майже 30 людей. Також у Краматорську понад 30 людей загинули після ударів по маршрутках і автобусах.

Україна, за словами Зеленського, відповідає адекватно: ми не б’ємо по цивільних чи дітях, як росіяни, а вражаємо військові заводи, датацентри, НПЗ тощо.

Є супутникові кадри датацентру "Яндекса", де видно, що частина об’єкта згоріла. До удару це була фотографія Planet Labs. Після удару картина ще гірша.

Нагадаємо: у вересні росіяни тішились атаками на українські датацентри / Скріншот

Є оцінка російських опозиційних технічних фахівців, що потрібно уразити п'ять найбільших датацентрів Яндекса навколо Москви — у Рязанській області, Калузі та Московській області, — і це нібито повністю паралізує роботу цих сервісів. Побачимо, чи так воно буде.

Важливо також додати, що було завдано удару по хімзаводу в Тверській області — Редкінському дослідному заводу. Це підприємство виробляє компоненти ракетного палива, зокрема для крилатих ракет Х-55 і Х-101, якими Росія атакує Україну.

Є кадри атаки: горить завод, і паралельно горить НПЗ в Ухті в Республіці Комі. Це Лукойлівський НПЗ, який переробляв близько 3 мільйонів тонн нафти на рік.

До нього дрони долетіли за 1700 кілометрів від України. Якщо вже беруться за такі віддалені й не найбільші НПЗ, то це вибиває певні напрями логістики та нафтопереробки.

Також у Білгородській області горіла нафтобаза на північ від Білгорода, але на тлі інших уражень це вже дрібниці.

Затримання Михайла "Рибаря" Звінчука в Чорногорії

Сьогодні з'явилася сенсаційна новина з Чорногорії. Там затримали засновника або співзасновника одного з найвідоміших Z-каналів – "Рибар" – Михайла Звінчука.

Звінчук пов'язаний із Міністерством оборони Росії, раніше там працював, раніше мав спільні проєкти з Пригожиним, поки його не вбили. Звінчука оголосили в розшук деякі західні уряди через підозри у втручанні у внутрішньополітичні процеси західних країн.

По суті, він є керівником російської дезінформаційної мережі. На нього працює багато агентури або ж він є куратором цієї агентури.

Команду російських пропагандистів затримали в Чорногорії / фото – соцмережі

Разом зі Звінчуком у Чорногорії затримали його дружину Валерію і ще трьох осіб. Раніше уряди Великої Британії та США визначили Звінчука ключовою фігурою злочинної гібридної діяльності.

Затримання провела чорногорська поліція спільно з Агенцією національної безпеки. Операція спрямована на протидію гібридній діяльності мережі, яку британська та американська влада пов’язують із поширенням кремлівської пропаганди та іноземними інформаційними операціями впливу.

Пропагандист і воєнний злочинець ще учора записував "итоги дня за 8 октября" на узбережжі одного з курортних міст Чорногорії. Але вже "итоги дня за 9 октября" у нього будуть трошки іншими. Навряд чи він узагалі щось ще запише, бо наразі сидить під арештом.

Коментар від самого воєнного злочинця / Скріншот

Побачимо, чи його передадуть американському або британському правосуддю. Раніше вже були випадки, коли співробітників цієї агентурної мережі затримували в Чехії: їх допитували і видворяли з країни.

Куп'янський напрямок

Росіяни намагаються тиснути в напрямку Куп'янська-Вузлового за річкою Оскіл.

Цей напрямок проблемний, бо логістика там ускладнена через річку Оскіл, а також через Ківшарівку, Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Глушківку й Колісниківку, які дуже важко обороняти.

Ворог насамперед спрямовує зусилля на Куп'янськ-Вузловий, щоб розрізати невеликий плацдарм навпіл за Осколом.

Маємо кадри з Харківщини від підрозділу бригади безпілотних систем "Ахіллес" – дрони працюють по російських укриттях, проводячи зачисткау на Куп'янському напрямку.

Будні бійців бригади "Ахіллес" – дивіться відео:

При цьому в самому Куп'янську-Вузловому суттєвих змін не спостерігається. Росіяни й далі намагаються проникати в містечко, використовуючи окремі укриття та будівлі для тимчасового закріплення.

Противника помічали на території колишнього дитсадка №1. Там його вибивали скидами і дронами по позиціях.

Цей район потребує постійного додаткового контролю та вогневого доопрацювання. І таке доопрацювання ми бачимо з боку бригади "Ахіллес" і Сил безпілотних систем.

Добропільський напрямок

Росіяни намагаються дуже активно тиснути в напрямку Добропілля, доставляючи туди нові піхотні групи, щоб дістатися до південних околиць міста. Їм протистоять підрозділи "Азова"

На напрямку Добропілля росіяни рухаються дорогами, де маса підбитої техніки. Це район села Малинівка.

Скріншот карти DeepState

На відрізку менш ніж кілометр нарахували близько 50 одиниць спаленої техніки. І це ще відносний тил — за кількадесят кілометрів від передової.

Чим ближче до передової, тим більше ознак російських втрат можна побачити вздовж дороги. Ідеться не лише про техніку, а й про знищену піхоту, яку на YouTube показати не можна.

Взагалі росіяни тут іноді втрачають за день більше роти піхоти лише вбитими, про що вже неодноразово повідомлялося.

Маємо також кадри знищення російської РЛС "Ірбіс". Аерозвідники 43-ї окремої артилерійської бригади опублікували свіже відео ураження рідкісної російської контрбатарейної радіолокаційної станції.

Відео 43 ОАБР про полювання на РЛС "Ірбіс":

Це дуже важлива і цінна ціль, адже вона дорога, дефіцитна і моніторить небо. Її треба знищувати.

У цьому випадку аерозвідка 43-ї бригади спрацювала чудово: ІРБІС спалили. Це новітня російська машина, представлена у 2024 році, і на фронті вона є поштучним виробом, який стає рідкісною, але цінною здобиччю для наших військових.

Гуляйполе та південний фланг

Кілька днів тому було оновлення від DeepState: 7 жовтня позначили просування росіян від залізничної ділянки між Гуляйполем і Гірким.

Росіяни намагаються наступати. Найбільше їхніх зусиль спрямовано на прорив української оборони в районі Гіркого і Верхньої Терси. Це, мабуть, зараз найактивніша ділянка, про що пишуть і військові, і оглядачі.

Таким способом ворог намагається обійти Оріхів із флангу. Насправді вони вже роками намагаються прорватися між Тернуватим і Оріховом у цьому районі.

Зараз відбулося певне тактичне просування, але біля Тернуватого тривають контратаки українських військових, зокрема підрозділів Десантно-штурмових військ. Публічно про це не розповсюджують, але наразі там триває стабілізаційна операція.

Скріншот карти DeepState

Цей район надзвичайно важливий із кількох причин. По-перше, це шлях на Запоріжжя: від Гуляйполя до Запоріжжя по прямій близько 100 кілометрів. Запоріжжя — стратегічне місто для всього півдня України, тому росіяни розглядають Гуляйполе як плацдарм для подальшого наступу. Але для цього їм треба прорвати оборону й охопити Оріхівський район оборони.

По-друге, це вузол для накопичення сил. Росіяни часто намагаються захопити міську забудову, щоб перезимувати там, розгорнути артилерійські позиції й точки запуску для операторів дронів.

По-третє, це логістичний вузол. Траса Гуляйполе — Пологи є однією з ключових артерій на цій ділянці. Хто контролює дороги, той контролює темпи боїв.

І, по-четверте, це точка тиску на весь південний фланг. Прорив тут загрожував би сусіднім ділянкам, розтягнув би українську оборону і змусив би перекидати резерви.

Тому утримати цей рубіж означає захистити всю глибину оборони позаду нього.

Завдання нашого корпусу — стабілізувати цю лінію, виснажити наступальний потенціал ворога, перерізати його логістику й не дати використовувати Гуляйполе як плацдарм. Над цим працюють наші військові, і, думаю, згодом ми побачимо результат цієї роботи.

Огляд подій війни станом на 9 жовтня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: