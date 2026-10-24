У Румунії затримали українця, який заробив майже мільйон доларів на продажу дитячої порнографії

Про затримання повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як працювала схема продажу дитячої порнографії?

За даними слідства, затриманий 36-річний мешканець Львова адміністрував близько тисячі вебресурсів із забороненим контентом.

За інформацією правоохоронців, із початку 2025 року чоловік організував продаж матеріалів сексуального насильства над дітьми через мережу платних сайтів. Для їхньої роботи він орендував серверне обладнання, а доступ до контенту надавав за криптовалюту.

За даними слідства, у такий спосіб підозрюваний отримав 938 700 доларів, що за курсом НБУ станом на 14 жовтня 2025 року становило понад 39 мільйонів гривень.

Під час обшуків на його комп'ютері правоохоронці виявили докази адміністрування вебресурсів і продажу заборонених матеріалів.

Обшуки та затримання фігурантів справи / Фото Прокуратура України та Нацполіція

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Оскільки чоловік переховувався за кордоном, йому заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 301-1 Кримінального кодексу України та оголосили в міжнародний розшук.

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У серпні 2026 року підозрюваного затримали в румунському місті Тімішоара. Українська сторона розпочала процедуру його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час аналізу інформації з вилучених пристроїв кіберполіцейські встановили криптовалютний рахунок ще одного ймовірного учасника незаконної діяльності.

За даними слідства, чоловік отримував оплату за розповсюдження матеріалів сексуального насильства над дітьми. На його рахунки надійшло щонайменше 57,3 тисячі USDC та 738 тисяч USDT — загалом майже 36 мільйонів гривень в еквіваленті.

Правоохоронці вважають, що отримані кошти він легалізував, зокрема купуючи дорогі автомобілі, які реєстрував на свою матір.

Цьому фігуранту повідомили про підозру за частинами 1–4 статті 301-1 Кримінального кодексу України, а також за частиною 1 статті 209 — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. За даними слідства, упродовж 2025 – 2026 років він щонайменше тричі вчинив сексуальне насильство щодо дитини. Суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави.