Затримано вандалів, які на замовлення російських спецслужб понищили польський цвинтар на Волині

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Чернігові організоване угруповання, яке на замовлення російських спецслужб здійснювало злочини спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі між Україною та Польщею. А також займалися антисемітською діяльністю.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Читайте також: На Харківщині виявили агентурну мережу російських спецслужб, серед затриманих – офіцер поліції

Оперативники спецслужби задокументували, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією.

Окрім того, в ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади "Єврейський дім" у Сумах.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.

Гранати та "георгіївські" стрічки, які вилучили у вандалів

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.