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Затримки пенсій: Гройсман прокоментував ситуацію і ініціював розслідування

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Затримки пенсій
Затримки пенсій / prozoro.info

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування у Пенсійному фонді України через затримку виплати пенсій у липні.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

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"Призначаю службове розслідування – і щодо дій керівника ПФУ і щодо керівників в регіонах. Будуть ще хоч раз затримки – не вибачу", – наголосив прем'єр під час урядової наради з керівництвом ПФ.

Він також доручив фонду врегулювати ситуацію до кінця тижня, тому що  держава зі свого боку вчасно перераховує всі бюджетні трансферти.

Центральний бюджет заборгованості перед ПФУ не має. Ми повністю фінансуємо. Вживайте всі заходи, аби ситуація більше не повторилася,
– наголосив голова уряду.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді заявили, що зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску.

Теги: Новини України Новини політики Пенсійний фонд України Пенсіонери Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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