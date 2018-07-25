Затримки пенсій: Гройсман прокоментував ситуацію і ініціював розслідування

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування у Пенсійному фонді України через затримку виплати пенсій у липні.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Читайте також: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи: де найменше?

"Призначаю службове розслідування – і щодо дій керівника ПФУ і щодо керівників в регіонах. Будуть ще хоч раз затримки – не вибачу", – наголосив прем'єр під час урядової наради з керівництвом ПФ.

Він також доручив фонду врегулювати ситуацію до кінця тижня, тому що держава зі свого боку вчасно перераховує всі бюджетні трансферти.

Центральний бюджет заборгованості перед ПФУ не має. Ми повністю фінансуємо. Вживайте всі заходи, аби ситуація більше не повторилася,

– наголосив голова уряду.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді заявили, що зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску.