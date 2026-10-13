24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

Кампанія з руйнування російської логістики

Насправді інтенсивність українських ударів, зосереджених уздовж основних шляхів постачання через окупований південь України до окупованого Криму, стабілізувалася, але після різкого зростання на початку літа так і не знизилася. Кампанія мідл-страйків "не припинялася і не сповільнювалася", – зазначив французький картограф Клеман Молін, один із найважливіших спостерігачів за українською операцією з руйнування російської логістики.

За вересень Молін нарахував 770 підтверджених ударів дронів по російських вантажівках у логістичній зоні, що простягається на 10 кілометрів за лінією зіткнення. Це більше, ніж у серпні, коли було зафіксовано 630 ударів, у липні – 656, а в червні – 586. Саме тоді кампанія фактично розгорнулася. У травні зафіксували лише 214 ударів, а протягом кожного з трьох попередніх місяців їх було щонайбільше кілька десятків.

Як це було

Із червня українці щомісяця уражають близько 700 російських вантажівок, знищення або пошкодження яких аналітики можуть підтвердити за відео- та фотоматеріалами. Безсумнівно, є набагато більше пошкоджених і знищених машин, ураження яких не зафіксували.

Щодня дорогами окупованих територій України пересуваються тисячі російських вантажівок, тому знищення 700 машин за місяць не призведе до негайного паралічу російської логістики. Проте накопичення втрат створює дедалі більше навантаження на систему постачання та тероризує водіїв, які опиняються під прицілом дронів.

"Російські водії щодня публікують відео, показуючи, наскільки небезпечними стають поїздки на півдні України", – зазначає Молін.

Примітно, що українська кампанія проти російської логістики не втратила інтенсивності, навіть попри адаптацію росіян до нових умов. На початку кампанії російські вантажівки переважно рухалися поодинці й без захисту, що робило їх легкою здобиччю для різних типів українських дронів, які застосовують для ударів у середній зоні. Серед них — Hornet, B-2, RAM 2X, Chaklun, а також різні FPV-квадрокоптери з великим радіусом дії.

Дрони працюють у межах розгалуженої системи управління та координації українських сил. Вона включає супутникові термінали Starlink, деякі з яких підвішують до повітряних куль, а також радіомережі з комірчастою топологією. Багато дронів оснащені вбудованим штучним інтелектом, який дає змогу автономно виявляти вантажівки та наводитися на них в останні секунди польоту.

Росіяни почали пересуватися колонами

Зазнавши втрат від ударів по вантажівках, навесні росіяни почали пристосовуватися до нової тактики українців. У травні аналітична група Tochnyi, посилаючись на Дмитра Путяту (колишнього командира командного пункту 20 бригади "К-2" Сил безпілотних систем України), повідомила, що російські вантажівки почали пересуватися в колонах, до складу яких входять мобільні групи вогневої підтримки.

Сьогодні російські колони мають стандартну структуру, зазначає Молін. Зазвичай колони формують із трьох-п’яти вантажівок і двох-трьох машин протиповітряної оборони. Якщо додати до цього засоби радіоелектронної боротьби, які дедалі частіше встановлюють як на вантажівки постачання, так і на машини вогневої підтримки, то на перший погляд такий захист видається досить серйозним.

Однак українські дрони атакують і машини з супроводом, послідовно руйнуючи систему захисту. Завдяки цьому українцям вдається продовжувати атаки на російські логістичні ланцюги, попри посилення активності мобільної протиповітряної оборони вздовж найважливіших маршрутів постачання.

Для росіян все буде лише гірше

Із наближенням зими ситуація для росіян лише погіршуватиметься.

"Постачання Криму перетворюється на кошмар, а прихід зими та ускладнення умов не допоможуть", — написав Молін.

На деревах уздовж доріг стане менше листя, а отже, російські машини матимуть менше укриття від української розвідки. Крім того, як зауважив Молін, "пересуватися поза дорогами буде складніше". Це ускладнить спроби уникнути основних асфальтованих шляхів, які стали головними зонами ураження українськими дронами.

Російська логістика перебуває під тиском, який лише посилюється. Зрештою, Україна прагне позбавити постачання російські війська в Криму. А удари по вантажних суднах у Чорному морі не дозволяють Росії просто перенести логістичні операції з суходолу на морські маршрути.

Водночас удари по наземних шляхах постачання, як зазначала аналітична група Tochnyi у травні, "можуть суттєво послабити позиції на передовій". Якщо ці позиції ослабнуть настільки, що російська оборона почне руйнуватися, це може створити умови для того, що Tochnyi називає "майбутніми операціями з прориву" на окупованому півдні України.

Такий сценарій не можна виключати. Нещодавно Третій армійський корпус України під час успішної контрнаступальної операції "Вівальді" довів, що локальні контрнаступальні дії українських сил можливі. Однак це не означає, що такі операції даються легко. Для успіху Третьому корпусу довелося ретельно берегти свої сили та скрупульозно готувати поле бою в умовах суворої секретності, перш ніж розпочати наступ.

Аналогічна підготовка триває вздовж маршрутів постачання до Криму. Проте поки що незрозуміло, чи мають українські підрозділи на місцях достатньо резервів і бойової потужності, щоб перейти від оборони до наступу та скористатися дедалі серйознішими проблемами російського постачання.

Принаймні поки що.