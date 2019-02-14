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      Завдяки компанії Київстар у громадському транспорті Вінниці відтепер можна оплатити проїзд SMS

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      Вінниця стала другим українським містом, де за проїзд у громадському транспорті можна розрахуватися смс-повідомленням.

      Послугу зробили доступною завдяки компанії Київстар. Тепер для оплати проїзду достатньо відправити безкоштовне повідомлення на номер 877 із кодом відповідного маршруту.

      "Це дуже зручно, тому що це займає менше часу і не потрібно чекати приходу кондуктора", – сказав пасажир Сергій Жабко.

      Інформацію з кодами маршрутів розмістили в усіх тролейбусах та автобусах.

      "Це є зручно, тому що людина може безготівково розрахуватися за проїзд, бути ні від кого незалежною. Людина зайшла, відправила смс і відчуває себе більш комфортно", – розповів директор КП "Вінницька транспортна компанія" Михайло Луценко.

      Київстар, окрім технології оплати проїзду за допомогою смс, готовий впроваджувати у Вінниці й інші інноваційні послуги. Для цього представники компанії підписали меморандум про співпрацю з міською радою.

      Є цікаві послуги, які Київстар може пропонувати – це аналітика великих даних, для того, щоб піднімати місцеву авіацію та робити для туристів ці місця привабливими, щоб ми розвивали і місцевий туризм, і покращували автомобільні магістралі,
      – зазначив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Євген Кражан.

      Послуга оплати проїзду за допомогою смс вже працює в Івано-Франківську. На черзі інші міста України – перемовини ведуться зі Львовом, Києвом, Дніпром, Одесою та іншими містами. Сервіс наразі доступний для абонентів Київстар передоплаченого зв'язку.

      blog_ava
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      Теги: Вінниця Новини України
      Джерело: 24 Канал
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