Завдяки компанії Київстар у громадському транспорті Вінниці відтепер можна оплатити проїзд SMS

Вінниця стала другим українським містом, де за проїзд у громадському транспорті можна розрахуватися смс-повідомленням.

Послугу зробили доступною завдяки компанії Київстар. Тепер для оплати проїзду достатньо відправити безкоштовне повідомлення на номер 877 із кодом відповідного маршруту.

"Це дуже зручно, тому що це займає менше часу і не потрібно чекати приходу кондуктора", – сказав пасажир Сергій Жабко.

Інформацію з кодами маршрутів розмістили в усіх тролейбусах та автобусах.

"Це є зручно, тому що людина може безготівково розрахуватися за проїзд, бути ні від кого незалежною. Людина зайшла, відправила смс і відчуває себе більш комфортно", – розповів директор КП "Вінницька транспортна компанія" Михайло Луценко.

Київстар, окрім технології оплати проїзду за допомогою смс, готовий впроваджувати у Вінниці й інші інноваційні послуги. Для цього представники компанії підписали меморандум про співпрацю з міською радою.

Є цікаві послуги, які Київстар може пропонувати – це аналітика великих даних, для того, щоб піднімати місцеву авіацію та робити для туристів ці місця привабливими, щоб ми розвивали і місцевий туризм, і покращували автомобільні магістралі,

– зазначив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Євген Кражан.

Послуга оплати проїзду за допомогою смс вже працює в Івано-Франківську. На черзі інші міста України – перемовини ведуться зі Львовом, Києвом, Дніпром, Одесою та іншими містами. Сервіс наразі доступний для абонентів Київстар передоплаченого зв'язку.