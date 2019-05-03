5 років тому ми відбили місто від російського агресора. Не допустили повторення "донецького сценарію" по створенню так званої "ОНР". Бойовики мали знищити проукраїнські сили та далі захопити адмінбудівлі і проголосити окрему "республіку" після проведення референдуму.

Завдяки мужності одеситів по Одесі зараз не їздять російські танки та не прилітають снаряди.

Але держава Україна висновки не зробила. Містом продовжують керувати росіяни, а проросійські збіговиська проходять безперешкодно та часто за сприяння поліції. В цей же час значна частина місцевих медіа продовжує транслювати російську пропаганду.

День української перемоги затьмарює проросійський реванш. І цей реванш – паплюження пам'яті загиблих за українську Одесу Ігора Іванова та Андрія Бірюкова. Ці люди точно віддали свої життя недарма. Але поки рано ставити крапку в історії по прагненням Росії захопити Одесу.

Автор: Сергій Стерненко

Джерело: Facebook

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