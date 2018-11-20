Заводський районний суду виніс вирок у справі нападу на знімальну групу 24 каналу

У судовому реєстрі вже опублікували рішення Запорізького суду на користь журналістів програми "ЦРУ. За кадром", які у лютому 2018 року проводили розслідування, аби розібратися у схемах, за якими збанкрутувало державне підприємство "Кремнійполімер". Увага журналістів не сподобалася керівництву заводу. За наказом директора, начальник служби безпеки поламав професійну камеру та забрав мікрофон.

Про це розповіла Тетяна Мартинюк у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром".

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Як згодом з'ясували журналісти програми, Олег Холодний був безпосередньо пов'язаним із фірмами російського бізнесмена Григоряна, на одній з яких його рідний брат у Москві працював топ-менеджером.

Мартинюк також розповіла, Поліція внесла справу по Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно 171 статті Кримінального кодексу України про відповідальність за перешкоджання журналістської діяльності.



Кримінальний кодекс України

Після судових засідань, що тривали майже дев'ять місяців, провина нападника була повністю доведена. Суд присудив йому три місяці арешту та відшкодування збитків телеканалу за пошкоджену техніку,

– сказала журналістка.

Вона додала, що згідно з дослідженням "Українських новин", лише кожна 12 справа про напад на журналістів доходить до суду, а половина закривається ще на стадії слідства.

Відео програми "ЦРУ. За кадром":

Нагадаємо, що у 2016 році журналістка 24 каналу Тетяна Мартинюк разом з оператором під час журналістського розслідування зазнала нападу у Шепетівці. Нападники пошкодили камеру. Після написання заяви, поліція закрила справу, через брак формальної підстави.