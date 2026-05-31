Перемога перетворилася на хаос: 20 тисяч футбольних фанатів влаштували погроми у Франції

Після перемоги паризького "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів у Франції спалахнули масові заворушення. У Парижі та інших містах країни за одну ніч затримали понад 400 людей.

Масові святкування переросли у сутички з поліцією. Про це пише BBC.

Що відомо про масові заворушення у Франції після фіналу Ліги чемпіонів?

У вирішальному матчі ПСЖ обіграв англійський Арсенал у серії пенальті з рахунком 4:3, після чого вулиці французької столиці заполонили тисячі вболівальників. Святкування швидко переросло у сутички з поліцією.

Напруга почала зростати ще під час самої гри. Заворушення спалахнули в момент, коли «Арсенал» вийшов уперед у серії пенальті. На Єлисейські поля вийшло близько 20 тисяч людей, після чого натовп почав безконтрольно запускати феєрверки та сигнальні ракети. Агресія охопила не лише центр Парижа. Біля стадіону "Парк де Пренс", домашньої арени ПСЖ, зібралося понад тисячу уболівальників. Частина з них почала зводити барикади з міських велосипедів і підпалювати їх.

Для контролю ситуації правоохоронці залучили тисячі співробітників, застосовували сльозогінний газ, а в різних частинах міста фіксували підпали, феєрверки та використання сигнальних ракет.

За даними французького Міністерства внутрішніх справ, лише в Парижі було затримано близько 280 людей, а по всій країні – понад 400. Унаслідок сутичок постраждали щонайменше семеро поліцейських. Крім того, відомо про госпіталізацію двох дівчат. Також повідомляється про пошкодження інфраструктури: знищено та пошкоджено автомобілі, зупинки громадського транспорту, а також об'єкти малого бізнесу. У кількох районах були перебої в роботі автобусного, залізничного та приміського сполучення.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс назвав події "абсолютно неприйнятними" та наголосив на необхідності жорсткішого контролю під час масових заходів. Правоохоронці підготувалися до свята заздалегідь. На вулиці вивели 22 000 поліціянтів. Влада хотіла уникнути трагедій минулого року.

Нагадаємо, це вже не перший випадок масштабних заворушень у Франції після футбольних тріумфів ПСЖ. Подібні інциденти фіксувалися і торік, коли святкування також завершилося сутичками та загибеллю людей.