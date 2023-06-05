Цілком імовірно, що блазні Путіна все ж зважаться стати на захист російських прикордонних областей. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов.

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Чи будуть Бєлгородщину обороняти

Кирило Сазонов пояснив, що є лише одна причина, чому, ймовірно, Пригожин та Кадиров можуть рватися в бій за Бєлгородську область.

Готові, тому що всіх російських повстанців вони все ж таки бояться ще поки менше, ніж ЗСУ,

– зауважив він.

За його словами, ні Пригожин, ні Кадиров не мають жодного бажання повертатися на український фронт і там добряче отримувати від українських захисників.

"Бєлгород для них лайт варіант", – додав він.

Втім, ймовірність того, що Путін все ж дасть наказ своїм блазням ставати на захист Бєлгородщини мінімальна. Російському диктатору у бункер доносять лише хороші новини й переконують його в тому, що ситуація контрольована.

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