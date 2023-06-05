Цілком імовірно, що блазні Путіна все ж зважаться стати на захист російських прикордонних областей. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов.
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Чи будуть Бєлгородщину обороняти
Кирило Сазонов пояснив, що є лише одна причина, чому, ймовірно, Пригожин та Кадиров можуть рватися в бій за Бєлгородську область.
Готові, тому що всіх російських повстанців вони все ж таки бояться ще поки менше, ніж ЗСУ,
– зауважив він.
За його словами, ні Пригожин, ні Кадиров не мають жодного бажання повертатися на український фронт і там добряче отримувати від українських захисників.
"Бєлгород для них лайт варіант", – додав він.
Втім, ймовірність того, що Путін все ж дасть наказ своїм блазням ставати на захист Бєлгородщини мінімальна. Російському диктатору у бункер доносять лише хороші новини й переконують його в тому, що ситуація контрольована.
Ситуація в Бєлгородщині: останні новини
- Вперше спецоперація у Бєлгородській області розпочалася 22 травня. Тоді Російський добровольчий батальйон та легіон "Свобода Росії" "звільнили" Козинку, Грайворон і Гору-Поділ.
- 1 червня РДК та ЛСР заявили про намір закріпитися у сірій зоні Бєлгородщини. Після цього стало відомо про початок "другої хвилі" рейду.
- Вже 4 червня з'явилася інформація про те, що партизани зайшли в передмістя Шебекіно. Про це стало відомо з їхніх вуст та з відео з дрону.
- Американський Інститут вивчення війни повідомив, що верхівка Кремля досі не вжила заходів й не визначилася, що робити далі. Такі дії можуть позитивно вплинути на хід подій на фронті в Україні через ймовірне перекидання сил та засобів ворога у прикордонні області Росії.