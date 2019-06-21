Заявления "Газпрома": чего ожидать Украине

На северо-восточном фронте без перемен. "Газпром" снова сделал ряд заявлений: сказал, что сможет говорить с Украиной только после парламентских выборов.

Что не устраивает "Газпром"

Наверное, по мнению "Газпрома", от выборов к выборам в Украине могут меняться законы физики и законы экономики. И пока выборы не пройдут, рыночная цена газа никак не становится понятной.

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До выборов "Газпром" ну никак не хочет исполнять свои обязательства и продавать газ по контракту. Наверное, мир рухнет в глазах его руководства в том случае, если Украина купит у них газ без переплаты.



Газпром выдвинул Украине ультиматум по транзиту

И после выборов объем украинской трубы может изменится, что не позволяет до выборов говорить о транзите. Ох, уж эта загадочная украинская аномалия.

А до выборов "Газпром" даже решение суда исполнять не хочет. Вдруг и международное право изменится. В Украине. После выборов. Или после выборов в Украине появляться у власти такие люди, которым не жалко будет списать "Газпрому" 2,6 миллиарда долларов?

Сейчас Украина хочет покупать газ у "Газпрома". "Газпром" не продает. Потому что суд поставил нормальные рыночные условия. И это не нравится "Газпрому". Ему не нравится признавать долг в 2,6 миллиарда.

Что известно о судах между "Нафтогазом" и "Газпромом"?28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию доплатить НАК "Нафтогаз Украины" выплатить Украине денежные компенсации в размере 2,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Уже 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".



Нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту – 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривнах это составляет более 220 миллиардов.

Могут ли отложить "Северный Поток-2"

Учитывая, как долго "Газпром" выкручивал Украине руки, входить в его положение мы вообще не обязаны. И да, не стоит думать, что если мы сейчас согласимся на все, он отложит "Северный Поток-2". Не отложит. По своей воле – никогда. И немцы не откажутся от проекта.

Что такое "Северный поток-2"?Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта

Потому что он им выгоден, это их национальные интересы. Тем более после того, как они прикрыли у себя всю атомную энергетику и заканчивают свою угольную. В таких условиях нужен газ, много газа. И все равно откуда он будет.

Нам их не понять. Они богаты и думают о своей экологии больше, чем о Путине с гранатой. Путин далеко, а партия "зеленых" рядом. А значит проявлять слабость и просить о милости, давая "Газпрому" сейчас все, что он хочет, не имеет смысла.

Если выбирая между убытками в будущем и унижением вы выберете унижение, то получите и убытки, и унижения. И спишите "Газпрому долг".

Сомнительные обещания "Газпрома"

И да, все же помним, что перед выборами президента представители одной политической силы летали в Москву на поклон, где расписывались в любви к "Газпрому".



Медведчук и Бойко на встрече с Медведевым в Москве

И там даже с барского плеча им пообещали скидку на газ. Но вот проблема. "Газпром" предложил тогда продавать газ Украине со скидкой по цене в 240 долларов.

А на европейском рынке тогда газ стоил 180 долларов. Хороша скидка, правда. Учитывая еще тот факт, что в эту сумму входит пара десятков баксов, которые "Нафтогаз" получает за транзит этого газа в Европу.

Сейчас цена газа в Европе уже упала ниже 140 долларов. И это при том, что хранилища почти заполнены. Что будет с ценой, когда они заполняться полностью, уж простите за каламбур, можно только предполагать.

Надо отметить только, что нижняя граница падения – это 110 долларов, ведь это тот последний уровень, по которому производителям из США интересно гнать танкерами свой газ в Европу.

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И что же "Газпром"? Молчит? Снова предлагает покупать у него газ по 240 долларов? И при этом отказывается выполнять контракт, который действует до конца года. Вот такие заманчивые предложения идут от наших российских соседей.

Почему "Газпром" тянет время

Никто ведь не допускает, что "Газпром" опять выступает не как экономический агент, а как политический? Это ведь невозможно, правда? Они ведь просто компания, которая хочет делать бизнес.

Они ведь не надеются, что после выборов в Украине к власти придут люди, которым ближе национальные интересы России, а не Украины. Ведь вряд ли кто-то в здравом уме верит, что в Украине могут доверить большинство Медведчуку. Кроме самого Медведчука, конечно.

И тогда "Газпром" просто тянет время. Чтобы устроить зимний цунг-цванг (принуждение) и перекрыть транзит? В общем, повести себя как стандартный надежный партнер, подобный медведю в посудной лавке.

Может ли Россия прекратить транзит газа через Украину?Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины завершается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. В конце января по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам с участием представителей Украины, России и Европейского Союза министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что "Газпром" предложил продолжить действующие контракты даже без проведения каких-либо консультаций.



Однако уже в конце марта Андрей Коболев заявил, что "Газпром" уже начал официально сообщать странам, граничащим с Украиной или зависящим от ее транзита, что с начала 2020 года транзита газа через ее территорию не будет. В то же время он все же надеется, что новый независимый оператор украинской ГТС все же подпишет контракт с россиянами.

Но есть надежда, что в этот раз в Украине не найдется человека, который способен подписать контракт, подобный контракту Тимошенко-Путина. Кроме Медведчука, который всегда готов. И Бойко, который тоже всегда готов.

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А все прочие будут рады, что к зиме "Нафтогаз" успеет закачать 20 миллиардов кубометров в хранилища и покажет "Газпрому" дулю. В конце концов, если ваш сосед всегда ведет себя как псих-беспредельщик, то в этом есть один плюс. Вы знаете, что от него можно ожидать.