Зайцева не в СІЗО: з'явилися фото, як учасниця смертельної ДТП перебуває на вулиці

На території харківської клінічної лікарні №5 помітили дівчину, схожу на Олену Зайцеву. У прокуратурі підтвердили, що їй знадобилася допомога фахівців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє паблік "Харьков City".

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"Уже не знають, що цій Зайцевій написати, щоб її виправдати", – мовиться в повідомленні під фото, на яких помітно, що учасниця ДТП сидить у лікарняному дворі поруч із працівниками.

У прокуратурі повідомили, що Зайцеву у вівторок вивозили в ЦКЛ №5 на обстеження. Зараз вона знову перебуває в СІЗО.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок аварії на місці загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.