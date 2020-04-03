ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева та Дронов сидітимуть у в'язниці 10 років – Верховний Суд

Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в’язниці упродовж 10 років.

Відповідне рішення оголосила колегія суддів Верховного Суду України за результатами розгляду касаційних скарг 3 квітня. Зокрема, суд розглянув касаційні скарги захисту Зайцевої та Дронова і залишив їх без задоволення.

До теми Верховний суд таки розгляне апеляцію Зайцевої на вирок через смертельну ДТП

Таким чином, Верховний Суд залишив без змін:

вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року;

ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

Як наголосив головний суддя, постанова Верховного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Відомо, що повний текст постанови суд оголосить 8 квітня 2020 року о 16:00.

Зауважимо, що засідання 3 квітня відбувалося у режимі відеоконференції. Раніше Зайцева відмовилася брати участь в суді. Її адвокатка до Верховного суду також не з'явилася. Щодо Дронова, то він увімкнувся через відеозв'язок із колонії, а його адвокат прибув до суду.

Зверніть увагу ДТП на Сумській у Харкові: Дронову дозволили не прибувати до суду

Що передувало цим подіям

Адвокати Зайцевої заявляли, що їх підзахисна нібито є ні в чому не винною, на відміну від Дронова. Також вони стверджували, що суд не врахував її вік і важкі захворювання. У своїй касаційній скарзі захист Зайцевої просив Верховний суд скасувати вирок та закрити провадження або зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання.

Наприкінці 2019 року адвокат Дронова оскаржив вирок судів першої та другої інстанцій. Крім того, він попросив повернути справу на новий розгляд.

Смертельна ДТП у Харкові: коротко