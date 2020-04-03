ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева та Дронов сидітимуть у в'язниці 10 років – Верховний Суд
Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в’язниці упродовж 10 років.
Відповідне рішення оголосила колегія суддів Верховного Суду України за результатами розгляду касаційних скарг 3 квітня. Зокрема, суд розглянув касаційні скарги захисту Зайцевої та Дронова і залишив їх без задоволення.
До теми Верховний суд таки розгляне апеляцію Зайцевої на вирок через смертельну ДТП
Таким чином, Верховний Суд залишив без змін:
- вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року;
- ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.
Як наголосив головний суддя, постанова Верховного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Відомо, що повний текст постанови суд оголосить 8 квітня 2020 року о 16:00.
Зауважимо, що засідання 3 квітня відбувалося у режимі відеоконференції. Раніше Зайцева відмовилася брати участь в суді. Її адвокатка до Верховного суду також не з'явилася. Щодо Дронова, то він увімкнувся через відеозв'язок із колонії, а його адвокат прибув до суду.
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Що передувало цим подіям
Адвокати Зайцевої заявляли, що їх підзахисна нібито є ні в чому не винною, на відміну від Дронова. Також вони стверджували, що суд не врахував її вік і важкі захворювання. У своїй касаційній скарзі захист Зайцевої просив Верховний суд скасувати вирок та закрити провадження або зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання.
Наприкінці 2019 року адвокат Дронова оскаржив вирок судів першої та другої інстанцій. Крім того, він попросив повернути справу на новий розгляд.
Смертельна ДТП у Харкові: коротко
- Сталася вона 18 жовтня 2017 року.
- Тоді на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
- Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
- Внаслідок ДТП авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів.
- Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
- Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань.
- У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
- У лютому 2019 року Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
- У серпні 2019 року апеляційний суд у Харкові залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін.
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