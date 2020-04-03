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      ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева та Дронов сидітимуть у в'язниці 10 років – Верховний Суд

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      Геннадій Дронов і Олена Зайцева / Соцмережі

      Олена Зайцева та Геннадій Дронов, яких обвинувачують у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, відбуватимуть повний термін покарання. Тобто сидітимуть у в’язниці упродовж 10 років.

      Відповідне рішення оголосила колегія суддів Верховного Суду України за результатами розгляду касаційних скарг 3 квітня. Зокрема, суд розглянув касаційні скарги захисту Зайцевої та Дронова і залишив їх без задоволення. 

      До теми Верховний суд таки розгляне апеляцію Зайцевої на вирок через смертельну ДТП

      Таким чином, Верховний Суд залишив без змін:

      • вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року;
      • ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

      Як наголосив головний суддя, постанова Верховного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає. 

      Відомо, що повний текст постанови суд оголосить 8 квітня 2020 року о 16:00.

      Зауважимо, що засідання 3 квітня відбувалося у режимі відеоконференції. Раніше Зайцева відмовилася брати участь в суді. Її адвокатка до Верховного суду також не з'явилася. Щодо Дронова, то він увімкнувся через відеозв'язок із колонії, а його адвокат прибув до суду.

      Зверніть увагу ДТП на Сумській у Харкові: Дронову дозволили не прибувати до суду

      Що передувало цим подіям 

      Адвокати Зайцевої заявляли, що їх підзахисна нібито є ні в чому не винною, на відміну від Дронова. Також вони стверджували, що суд не врахував її вік і важкі захворювання. У своїй касаційній скарзі захист Зайцевої просив Верховний суд скасувати вирок та закрити провадження або зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання. 

      Наприкінці 2019 року адвокат Дронова оскаржив вирок судів першої та другої інстанцій. Крім того, він попросив повернути справу на новий розгляд.

      Смертельна ДТП у Харкові: коротко

      • Сталася вона 18 жовтня 2017 року.
      • Тоді на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
      • Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
      • Внаслідок ДТП авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів.
      • Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
      • Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань.
      • У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
      • У лютому 2019 року Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
      • У серпні 2019 року апеляційний суд у Харкові залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін. 
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини Харкова Новини України В'язниця Верховний суд України ДТП у Харкові
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