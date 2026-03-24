На Рівненщині авто збило відомого оленя Бориса: у якому стані тварина
Про це повідомляє Радіо Трек, інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк.
У якому стані олень Борис?
У Зарічненському районі Рівненської області близько 19:15 23 березня автомобіль збив оленя Бориса. Тварина зазнала важких травм і перебуває у критичному стані. Олень втратив задню праву ногу.
Поліція вже встановила автомобіль, причетний до ДТП. Водій після наїзду втік з місця події. На місці події видно уламки від розбитих фар, скло і калюжа крові.
"У Бориса травмована нога і рана на голові. Його не можна транспортувати і до нього зараз їдуть спеціалісти зі Львова, щоб зробити рентген. Борис зараз не підпускає до себе нікого, після наїзду він сам зайшов до мене на подвір’я, де зараз і перебуває", – повідомив інженер з охорони та захисту лісу Зарічненського лісгоспу Руслан Христюк.
Поліція повідомила, що про інцидент їм повідомив 57-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що водієм була 28-річна місцева жителька. Вона рухалася вулицею без увімкненого світла фар, що, ймовірно, і завадило їй вчасно помітити тварину.
Кермувальниця пояснила поліцейським, що втекла з місця події, бо злякалася,
– зазначили у пресслужбі поліції.
Як олень Борис став зіркою соцмереж?
На Рівненщині місцева жителька селища Зарічного подружилась з оленем, він регулярно приходить до неї у гості.
Борис навідується не лише до Ірини, але й провідує інших мешканців селища. Ледве не щодня його бачать на вулицях: він приходить до магазинів, в гості до селян по смаколики, лежить біля пошти у квітнику і просто гуляє селищем.