На Рівненщині авто збило відомого оленя Бориса: у якому стані тварина

У Рівненській області автомобіль збив відомого оленя. Тварина перебуває у критичному стані.

Про це повідомляє Радіо Трек, інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк.

У якому стані олень Борис?

У Зарічненському районі Рівненської області близько 19:15 23 березня автомобіль збив оленя Бориса. Тварина зазнала важких травм і перебуває у критичному стані. Олень втратив задню праву ногу.

Поліція вже встановила автомобіль, причетний до ДТП. Водій після наїзду втік з місця події. На місці події видно уламки від розбитих фар, скло і калюжа крові.

"У Бориса травмована нога і рана на голові. Його не можна транспортувати і до нього зараз їдуть спеціалісти зі Львова, щоб зробити рентген. Борис зараз не підпускає до себе нікого, після наїзду він сам зайшов до мене на подвір’я, де зараз і перебуває", – повідомив інженер з охорони та захисту лісу Зарічненського лісгоспу Руслан Христюк.

Поліція повідомила, що про інцидент їм повідомив 57-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що водієм була 28-річна місцева жителька. Вона рухалася вулицею без увімкненого світла фар, що, ймовірно, і завадило їй вчасно помітити тварину.

Кермувальниця пояснила поліцейським, що втекла з місця події, бо злякалася,

– зазначили у пресслужбі поліції.

