Відкриваємо збір спільно із 66 ОМБр для захисту неба на Лиманському напрямку

Редакція 24 Каналу спільно із 66 окремою механізованою бригадою об'єднують зусилля, аби "закрити" небо на Лиманському напрямку. Ми відкриваємо великий збір на дрони-перехоплювачі та необхідні комплектуючі для них.

Долучитись до збору можна за цим посиланням. Кожен ваш донат – реальне підсилення ППО оборонців на стратегічно важливому напрямку.

Дивіться також 24 Канал запустив персональні рекомендації новин для своїх читачів

Які деталі збору на дрони-перехоплювачі?

Ми акумулюємо ресурси для забезпечення роботи батареї перехоплювачів. На передовій – це ключовий інструмент боротьби із ворожими розвідувальними та ударними безпілотниками.

Кошти зі збору будуть спрямовані на:

ефективні дрони-перехоплювачі,

блоки керування,

потужні передавачі та додаткові комплектуючі.

Кожен ваш донат зменшує кількість ворожих крил в українському небі. Приєднуйтесь до збору, щоб знищених цілей було ще більше!

Як підтримати збір?

Підтримати наших захисників можна за цим посиланням на банку або ж за номером карти – 4874 1000 2714 8157.

Важливий кожен донат. Саме ти можеш наблизити перемогу.

Чому цей збір є вкрай важливим?

Цей збір є особливим для команди 24 Каналу, оскільки пресофіцером 66 окремої механізованої бригади є Василь Денисюк – наш колега, який тривалий час працював аналітиком у редакції сайту 24 Каналу. Сьогодні Василь разом із побратимами захищає Україну на Лиманському напрямку.

Наразі дрони-перехоплювачі є вкрай ефективними та вкрай важливими. Якщо говорити про Лиманський напрямок і смугу відповідальності 66 ОМБр, то тут за останній місяць ми спостерігаємо тотальний перехід бойових дій з землі в повітряний простір,

– наголосив Василь.

Військовий додав, що через відсутність значних успіхів на землі противник посилює тиск ударними безпілотниками, намагаючись знищити українську логістику. Мовиться як про розвідувальні, так у про ударні крила. Саме тому, каже, вкрай важливими є засоби протидії – дрони перехоплювачі.

Серед переваг дронів-перехоплювачів – можливість знищувати ворожі цілі у місцях, куди не дістають інші засоби.

Це швидкість перехоплювачів, яка дозволяє наздоганяти й уражати маневрені цілі. І це низька вартість, якщо порівнювати з системами радіоелектронної боротьби чи зенітними комплексами,

– уточнив Василь.

Відкриваємо збір на дрони-перехоплювачі: дивіться відео 24 Каналу та 66 ОМБр

Що відомо про Фонд 24?

Починаючи з 2014 року редакція 24 Каналу активно долучалась до допомоги військовим, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним. Після 2022 року допомогу значно посилили.

За цей час було закрито понад 200 зборів на більш ніж 102 мільйони гривень.

Наразі Радіо Люкс FM Львів збирає на бус VW T5 для 90 окремого аеромобільного батальйону, який боронить нас на Донеччині.

Тоді як вечірнє шоу ВСЕ ПУЧКОМ на радіостанції Люкс FM збирає на авто для легендарного спецпідрозділу ГУР KRAKEN.

А ранкове шоу на Радіо MAXIMUM збирає на авто для підрозділу ФЕНІКС.