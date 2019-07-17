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      Збитий Boeing-777 над Донбасом: сім'ї загиблих звернулися до Росії

      1838 Читать новость на русском
      Уламки Boeing -777
      Уламки Boeing -777 / ufpa.org.ua

      Рідні загиблих у катастрофі рейсу МН17, який у 2016 році збили в небі над Донбасом, звернулися до російської влади щодо розслідування трагедії.

      Вони зазначили, що прагнуть, аби правда про трагедію була оприлюднена, а винні понесли покарання, відповідне звернення опублікувало видання "Новая газета".

      Важливо: Затриманий СБУ Цемах зізнався, що сховав "Бук", з якого було збито MH17

      Підписали його шість сімей з Австралії, три – з Малайзії та одна з Нової Зеландії. Вони закликали російську владу: 

      1. Цілком співпрацювати з розслідуванням, як і обіцяли, підписавши резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН; 
      2. Визнати свою частину відповідальності в катастрофі MH17; 
      3. Припинити сіяти брехню та обман.

      РФ все ще не визнала власну причетність до катастрофи рейсу MH17. Навіть гірше, Росія поширювала величезну кількість сфабрикованих й суперечливих пояснень того, що сталося. Російський уряд зробив все можливе, щоб приховати правду,
      – наголосили в заяві.

      "Ми хочемо, щоб назвали тих, хто несе пряму відповідальність за вчинення цього злочину, зокрема вище командування. Щоб історія знала їх імена та їх дії. Ми закликатимемо до цього, поки правосуддя не візьме гору. І це лише мала частина з того, що ми можемо зробити", – пояснили родичі загиблих.

      Що таке катастрофа рейсу МН-17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing -777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "БУК", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.

      Катастрофа МН17

      blog_ava
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      Теги: Новини України Нідерланди Новини Росії Малайзія Розслідування MH17 Жертви
      Джерело: 24 канал
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