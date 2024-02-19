Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він припустив, як збиттям 6 літаків може змінити ситуацію на фронті та вплинути на російських пілотів.

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Пілоти прозріють

Як зазначив авіаційний експерт, зараз у Росії залишилось близько 70 – 75 літаків Су-34. Проте європейські експерти, які досліджували й аналізували стан ворожої авіації, зробили висновки, що у росіян залишилося лише 40 – 45 таких машин.

Я думаю, що в російських пілотів буде прозріння. Вони дивитимуться на цю ситуацію і замислюватимуться, чи треба їм відправлятися в політ. Навряд чи тепер вони будуть так близько наближатися до нашої території,

– мовив Криволап.

На рік Росія може виробляти приблизно 20 літаків Су-34 та Су-35. По 10 одиниць кожного типу. Якщо навіть росіяни зможуть й надалі виробляти літаки, то виникає питання, де вони братимуть необхідну кількість пілотів, адже підготувати його за рік неможливо.

З чим пов'язана така потужна робота Повітряних сил

Авіаційний експерт наголосив, що збиття 6 російських літаків – це вкрай приємні новини. Якби блудний ЗРК Patriot з'явився на Східному напрямку дещо раніше, то, можливо, протягом останніх днів було б інакша ситуація в Авдіївці.

Росіяни вкрай знахабніли й дуже близько долітали до лінії бойового зіткнення, тому що їм треба було скидати дуже велику кількість КАБів – близько 60 – 80 на день.

Щоб мати дальність 70 кілометрів, винищувачам треба було набрати приблизно 10 кілометрів висоти й лише тоді вони можуть запустити бомбу,

– зауважив Криволап.

Однак цими днями російські пілоти вже почали підлітати ближче й скидати КАБи з менших висот. За його словами, окупанти були впевнені, що вони в безпеці, але наш добрий друг Patriot щось помітив, на пару хвилин включився, випустив ракети й літаків не стало.

Збиття російських Су-34 та Су-35: коротко