Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він припустив, як збиттям 6 літаків може змінити ситуацію на фронті та вплинути на російських пілотів.
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Пілоти прозріють
Як зазначив авіаційний експерт, зараз у Росії залишилось близько 70 – 75 літаків Су-34. Проте європейські експерти, які досліджували й аналізували стан ворожої авіації, зробили висновки, що у росіян залишилося лише 40 – 45 таких машин.
Я думаю, що в російських пілотів буде прозріння. Вони дивитимуться на цю ситуацію і замислюватимуться, чи треба їм відправлятися в політ. Навряд чи тепер вони будуть так близько наближатися до нашої території,
– мовив Криволап.
На рік Росія може виробляти приблизно 20 літаків Су-34 та Су-35. По 10 одиниць кожного типу. Якщо навіть росіяни зможуть й надалі виробляти літаки, то виникає питання, де вони братимуть необхідну кількість пілотів, адже підготувати його за рік неможливо.
З чим пов'язана така потужна робота Повітряних сил
Авіаційний експерт наголосив, що збиття 6 російських літаків – це вкрай приємні новини. Якби блудний ЗРК Patriot з'явився на Східному напрямку дещо раніше, то, можливо, протягом останніх днів було б інакша ситуація в Авдіївці.
Росіяни вкрай знахабніли й дуже близько долітали до лінії бойового зіткнення, тому що їм треба було скидати дуже велику кількість КАБів – близько 60 – 80 на день.
Щоб мати дальність 70 кілометрів, винищувачам треба було набрати приблизно 10 кілометрів висоти й лише тоді вони можуть запустити бомбу,
– зауважив Криволап.
Однак цими днями російські пілоти вже почали підлітати ближче й скидати КАБи з менших висот. За його словами, окупанти були впевнені, що вони в безпеці, але наш добрий друг Patriot щось помітив, на пару хвилин включився, випустив ракети й літаків не стало.
Збиття російських Су-34 та Су-35: коротко
- Зранку 17 лютого українські військові на Східному напрямку приземлили відразу три літаки росіян – бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Завдати ураження вдалося під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.
- Наступного ранку, 18 лютого, завдяки ефективній роботі Повітряних сил впав ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Командувач Микола Олещук наголосив, що його воїни повітряного командування "Схід".
- На цьому успіхи в небі не закінчилися. 19 лютого наші захисники ліквідували ще два літаки, які завдавали ударів КАБами.