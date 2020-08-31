31 серпня в Нідерландах поновлять слухання за справою МН17. Однією з основних тем для обговорення стануть вимоги компенсації з боку родичів загиблих.

В рамках слухання очікується 3 сесії по 2 тижні. Про це повідомила пресслужба суду у твіттер.

До слова Шості роковини збиття рейсу MH17: як це було

Зокрема, суд очікує від захисту формування нових вимог про додаткове розслідування, консультацій та допитів.

Справа про збиття МН17: що відомо

Судовий процес за справою про збиття над Донбасом малазійського боїнгу МН17 почався 3 березня.

Підозрювані – троє росіян та один українець. Всі підсудні на слухання не з'явилися.

Їх звинувачують у причетності до збиття літака та як наслідок – загибелі 298 людей.



Збиття MH17: трагедія в цифрах / Інфографіка 24 каналу