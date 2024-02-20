Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що найякісніші – ЗРК Patriot та SAMP/T. Він додав, що дуже хороші також IRIS-T, але непогано себе показали й MIM-23 Hawk.
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"Але є ще один нюанс. Проскакувала новина, що зуміли інтегрувати в пускові установки "Бук" прекрасні американські ракети AIM-9 Sidewinder і AIM-7 Sparrow", – припустив військовий експерт.
Радянська пускова установка "Бук" доволі рухома. А в кінці 50-х років минулого століття таких американських ракет виготовили понад 200 тисяч. Черник зазначив, що нині є достатня кількість такої зброї для того, аби її можна було перетворити у "щоденний розхідний матеріал".
Мені видається, що саме там відповідь. Хоча, це аналітичний здогад, а не констатація факту,
– додав Петро Черник.
Росія активно втрачає авіацію
- Зранку 17 лютого ЗСУ збили на Східному напрямку три ворожих літаки. Мовиться про два бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Авіацію збили, коли вона била КАБами по позиціях українських військових.
- Ще один ворожий Су-34 збили 18 лютого. Сталося це близько 6-ї ранку. Приземлили літак бійці повітряного командування "Схід".
- Втратила Росія літаки й 19 лютого. Су-34 та Су-35 знищили, коли вони атакували позиції ЗСУ.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це саме та авіація, з якої ворог постійно запускає керовані авіаційні бомби. Нині українська держава намагається обмеженими інструментами робити усе можливе, аби захистити небо. Після знищення російського розвідувального літака А-50 російські льотчики уже не такі сміливі й не так близько підлітають.