Збиття МН17 над Донбасом: авіакомпанія виплатила компенсації родинам загиблих

Авіакомпанія Malaysia Airlines виплатила компенсації сім'ям п'яти австралійців, які загинули в авіакатастрофі рейсу MH17. Родини інших загиблих отримали гроші ще у 2016 році. Це пояснюється тим, що авіакомпанія змогла домовитися з родичами про компенсацію майже одразу, інші ж вирішили діяти через суд.

Днями мало розпочатися восьмиденне судове слухання, але Malaysia Airlines уклала досудову угоду про виплату компенсації сім'ям п'яти австралійців, що раніше подавали на авіакомпанію до суду, повідомили у ВВС.

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Наразі сума угоди не розголошується, але адвокати потерпілих назвали її прийнятною. У позовній заяві авіакомпанію звинувачують у тому, що вона здійснювала польоти над "міжнародно визнаною зоною конфлікту" і мала знати про заборону Федерального управління цивільної авіації США на польоти там американських авіалайнерів.

Цікаво, що від польотів над цією зоною відмовилася ціла низка іноземних авіакомпаній, зокрема:

– British Airways;

– Qantas;

– Cathay Pacific;

– China Airlines;

– Asiana;

– Korean Airlines;

– Pakistan International Airlines.



Місце аварії МН17

Австралія і Нідерланди поклали на Росію відповідальність за падіння літака "Боїнг". За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" винні троє росіян та один українець: Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов, Леонід Харченко.

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.



Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

