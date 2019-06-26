Збиття МН17 над Донбасом: авіакомпанія виплатила компенсації родинам загиблих
Авіакомпанія Malaysia Airlines виплатила компенсації сім'ям п'яти австралійців, які загинули в авіакатастрофі рейсу MH17. Родини інших загиблих отримали гроші ще у 2016 році. Це пояснюється тим, що авіакомпанія змогла домовитися з родичами про компенсацію майже одразу, інші ж вирішили діяти через суд.
Днями мало розпочатися восьмиденне судове слухання, але Malaysia Airlines уклала досудову угоду про виплату компенсації сім'ям п'яти австралійців, що раніше подавали на авіакомпанію до суду, повідомили у ВВС.
Читайте також: У Росії прокоментували підозри фігурантам катастрофи МН17: звинувачують Україну
Наразі сума угоди не розголошується, але адвокати потерпілих назвали її прийнятною. У позовній заяві авіакомпанію звинувачують у тому, що вона здійснювала польоти над "міжнародно визнаною зоною конфлікту" і мала знати про заборону Федерального управління цивільної авіації США на польоти там американських авіалайнерів.
Цікаво, що від польотів над цією зоною відмовилася ціла низка іноземних авіакомпаній, зокрема:
– British Airways;
– Qantas;
– Cathay Pacific;
– China Airlines;
– Asiana;
– Korean Airlines;
– Pakistan International Airlines.
Місце аварії МН17
Австралія і Нідерланди поклали на Росію відповідальність за падіння літака "Боїнг". За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" винні троє росіян та один українець: Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов, Леонід Харченко.
Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.
Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу