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      У Росії прокоментували підозри фігурантам катастрофи МН17: звинувачують Україну

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      У Росії прокоментували підозри фігурантам катастрофи МН17
      У Росії прокоментували підозри фігурантам катастрофи МН17 / Getty images

      МЗС РФ вважає, що заяви Спільної слідчої групи під керівництвом Нідерландів про причетність російських військових до збиття малайзійського літака MH17 голослівними звинуваченнями.

      В офіційній заяві МЗС Росії йдеться, що у "черговий раз на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення , спрямовані на дискредитацію РФ в очах міжнародної громадськості".

      Важливо: Катастрофа MH17: СБУ оголосила про підозру фігурантам справи

      У Росії заявили, що "не було продемонстровано жодного конкретного доказу для підкріплення подібних неправомірних заяв". Більше того, РФ відкинула звинувачення JIT щодо того, що країна відмовляється повноцінно співпрацювати.

      При цьому дані, що надаються слідству російською стороною, як і раніше наполегливо ігноруються,
      – додали в МЗС РФ.

      РФ також звинуватила міжнародне слідство у тому, що до розслідування допустили Україну, "надавши їй можливість підробляти докази, а також звести нанівець відповідальність за незакриття свого повітряного простору".

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України. Раніше та ж група встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації.

      За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" винні:

      – Ігор Гіркін;
      – Сергій Дубінський;
      – Олег Пулатов;
      – Леонід Харченко.

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують. 

      збиття боїнга 777 мн17 авіакатастрофа донбас росія україна жертви
      Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Кримінальні новини MH17 Катастрофа Жертви
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