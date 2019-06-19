У Росії прокоментували підозри фігурантам катастрофи МН17: звинувачують Україну

МЗС РФ вважає, що заяви Спільної слідчої групи під керівництвом Нідерландів про причетність російських військових до збиття малайзійського літака MH17 голослівними звинуваченнями.

В офіційній заяві МЗС Росії йдеться, що у "черговий раз на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення , спрямовані на дискредитацію РФ в очах міжнародної громадськості".

Важливо: Катастрофа MH17: СБУ оголосила про підозру фігурантам справи

У Росії заявили, що "не було продемонстровано жодного конкретного доказу для підкріплення подібних неправомірних заяв". Більше того, РФ відкинула звинувачення JIT щодо того, що країна відмовляється повноцінно співпрацювати.

При цьому дані, що надаються слідству російською стороною, як і раніше наполегливо ігноруються,

– додали в МЗС РФ.

РФ також звинуватила міжнародне слідство у тому, що до розслідування допустили Україну, "надавши їй можливість підробляти докази, а також звести нанівець відповідальність за незакриття свого повітряного простору".

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України. Раніше та ж група встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації.

За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" винні: