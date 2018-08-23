Збій чи переслідування: публікації незалежних ЗМІ Росії зникають із Facebook

Одразу кілька російських незалежних інтернет-видань повідомили про проблеми з публікацією та видаленням матеріалів у своїх групах у Facebook. При оприлюдненні будь-якого посту з гіперпосиланням соцмережа одразу реагує видаленням такого поста. Також безсистемно зникають і старі пости.

Про це розповіло інтернет-видання Meduza.

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Цю проблему зафіксували 23 серпня такі видання як "The Insider", "Медиазона", "Такие дела", Arzamas, "Дискурс", "Роскомсвобода" та інші. Власне, "Медуза" подібної проблеми не зауважила.

У видання Arzamas розповіли, що соцмереже дозволяє публікувати пости з картинками і текстом, але миттєво видаляє пости з будь-якими посиланнями, а також видаляє попередні публікації. Вочевидь, проблема глобальна – деякі українські, німецькі та англомовні видання теж зауважували її.

Втім, керівництво Facebook жодним чином наразі не повідомлювало користувачів про причини чи факт збою.

Нагадаємо, 15 серпня у соціальній мережі Facebook трапився масштабний збій – з проблемою зіштовхнулися користувачі по всьому світі, в тому числі в Україні. Також Facebook почав оцінювати своїх користувачів з точки зору надійності в рамках боротьби з фейковими новинами.