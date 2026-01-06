Збройні сили України будуть першою лінією оборони для стримування Росії, – Макрон

Увечері 6 січня під час пресконференції Еммануель Макрон висловився про роль ЗСУ після війни. Також президент Франції назвав очікувану кількість української армії.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів.

Що сказав Макрон про ЗСУ?

За словами Макрона, кількість української армії після припинення війни становитиме 800 тисяч. А західні партнери зобов'язалися забезпечити підтримку ЗСУ.

Збройні сили України зараз є першою лінією оборони та стримування агресії. І залишаться такими і після війни, тобто коли буде перемир'я.

Вони зможуть дати відсіч можливій новій агресії Росії, адже матимуть "підготовку, можливості та всі необхідні ресурси".

Які рішення ухвалили на користь України 6 січня?