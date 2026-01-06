Укр Рус
6 січня, 20:55
Збройні сили України будуть першою лінією оборони для стримування Росії, – Макрон

Ірина Чеботнікова

Увечері 6 січня під час пресконференції Еммануель Макрон висловився про роль ЗСУ після війни. Також президент Франції назвав очікувану кількість української армії.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів.

 

Що сказав Макрон про ЗСУ?

За словами Макрона, кількість української армії після припинення війни становитиме 800 тисяч. А західні партнери зобов'язалися забезпечити підтримку ЗСУ.

Збройні сили України зараз є першою лінією оборони та стримування агресії. І залишаться такими і після війни, тобто коли буде перемир'я. 

Вони зможуть дати відсіч можливій новій агресії Росії, адже матимуть "підготовку, можливості та всі необхідні ресурси".

Які рішення ухвалили на користь України 6 січня?

  • Союзники створять багатонаціональні сили в повітрі, на морі та на суші "для забезпечення впевненості після припинення вогню".
  • Сторони переконані, що США візьмуть участь у моніторингу дотримання перемир'я.
  • Британія та Франція домовилися створити військові центри по всій Україні після узгодження припинення вогню.
  • Зеленський запевнив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові та будуть підписані найближчим часом.