6 січня, 20:55
Збройні сили України будуть першою лінією оборони для стримування Росії, – Макрон
Увечері 6 січня під час пресконференції Еммануель Макрон висловився про роль ЗСУ після війни. Також президент Франції назвав очікувану кількість української армії.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів.
Що сказав Макрон про ЗСУ?
За словами Макрона, кількість української армії після припинення війни становитиме 800 тисяч. А західні партнери зобов'язалися забезпечити підтримку ЗСУ.
Збройні сили України зараз є першою лінією оборони та стримування агресії. І залишаться такими і після війни, тобто коли буде перемир'я.
Вони зможуть дати відсіч можливій новій агресії Росії, адже матимуть "підготовку, можливості та всі необхідні ресурси".
Які рішення ухвалили на користь України 6 січня?
- Союзники створять багатонаціональні сили в повітрі, на морі та на суші "для забезпечення впевненості після припинення вогню".
- Сторони переконані, що США візьмуть участь у моніторингу дотримання перемир'я.
- Британія та Франція домовилися створити військові центри по всій Україні після узгодження припинення вогню.
- Зеленський запевнив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові та будуть підписані найближчим часом.