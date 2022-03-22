Один з орків розповів у телефонній розмові з дружиною майже всі військові таємниці Росії, які знав. Розмову перехопила Служба безпеки України і оприлюднила її частину на своїй сторінці у телеграмі.

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Розмова орка з дружиною

З оперативних міркувань СБУ не стала оприлюднювати повну розмову окупанта з його дружиною. Однак сам факт викриття військових таємниць держави, за яку воюєш, у телефонній розмові зі своєю "половинкою" свідчить про рівень "інтелекту" рашистської армії.

З-поміж іншого, вражає й освіченість росіян, зокрема їхні знання англійської мови. В аудіо жінка запитує свого коханого орка: "Що це за свято таке, Friday?". Втім, англійська мова їм і справді вже зовсім скоро взагалі не знадобиться, зокрема, завдяки жорстким санкціям Заходу.

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