Один додатковий рік трохи розслабив олімпійців. На це вплинули й закриті бази для тренування, локдауни та заборона виходити з квартири, але не все так погано.

До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік

Якими є результати Олімпіади

Бронзові медалі

Якщо порахувати медалі, то їх цього разу, принаймні у нас, аж на 8 більше ніж ми спромоглися вибороти у 2016 році. Також їх рівно стільки, скільки було на рахунку команди у 2012 році – 19, які забезпечили Україні 44 місце у загальному командному заліку.

У нашій скриньці найбільше бронзових нагород – 12. На третій сходинці на п'єдесталі переможців стояли: дзюдоїстка Дар'я Білодід та фехтувальних на шпагах Ігор Рейзлін.



Ігор Рейзлін та Дар'я Білодід / Колаж 24 каналу

Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета. Таку ж нагороду здобув плавець Михайло Романчук, який ще й рекорд власний встановив, до речі.

Бронза й в Еліни Світоліної. Впевнена, вам не треба нагадувати, чим вона займається. Алла Черкасова та Ірина Коляденко посіли третю сходинку з вільної боротьби, а Марта Федіна та Анастасія Савчук – в артистичному плаванні.

Ще одна українська рекордсменка та бронзова фіналістка – Людмила Лузан. Вона підкорила веслування на каное-одиночках та наші серця.



Бронзова фіналістка Людмила Лузан / Фото Федерації каное України

Станіслав Горуна – карате. Там же збірна України з артистичного плавання і Ярослава Магучіх, яка взяла "бронзу" у стрибках у висоту.

Срібні медалі

Трохи ближче до призового місця наблизились інші 6 спортсменів:

Парвіз Насібов – греко-римська боротьба;

Анжеліка Терлюга – карате;

Людмила Лузан та Анастасія Четверікова – веслування на каное-двійці;

Олена Старікова – велоспорт на треку;

Олександр Хижняк – бокс;

Михайло Романчук – плавання.

"Золото" для України

Ну й фінал. Гімн України ми почули завдяки одному "золоту". Його здобув Жан Беленюк – нардеп та борець із греко-римської боротьби.

Я почав займатися у 9 років, зараз мені 30. Нарешті це сталося,

– заявив Беленюк.



Жан Беленюк здобув "золото" для України / Фото noc-ukr.org

У Росії на "золото" відреагували істерикою

Однак сльози – це не єдине, що ми побачили у виконанні Беленюка. Був ще й традиційний український гопак. Він затанцював його відразу на татамі, накинувши блакитний-жовтий стяг на плечі. Якщо в Україні у цей момент розпирало від гордості, то на Росії "палало".

Пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що начебто Беленюк виконав не традиційний гопак, а "москальську присядку".

Втім, на цьому вона не зупинилась і продовжила нести нісенітниці про колір шкіри Беленюка та його несправжню батьківщину. На переконання російської пропагандистки, не можуть українці бути темношкірими.

Однак ми на заяви "інакодумців" не зважаємо й вже встигли охрестити Беленюка національним героєм.

Дізнайтеся більше В Україні відповіли російській пропагандистці Скабєєвій на істерику через гопак Беленюка

Росіянки вперше за 25 років – без "золота"

Ви ж не думаєте, що на цьому обговорювати Україну на російських помийках перестали? Звісно, що ні. Наступним приводом була перемога ізраїльтянки у художній гімнастиці. Здавалося б, до чого тут Україна? Але, як виявилось, до всього.

Лише уявіть – 25 років російські спортсменки брали "золото" у цій дисципліні, але цього разу щось пішло не так. Якщо ви думаєте, що тренери країни-агресорки сказали про власне недопрацювання, то ні. Вони почали верещати, що їх засудили та закликали своїй громадян чинити "самосуд". Щоправда, незрозуміло – над спортсменами, над суддями чи над собою.



Представниця Ізраїлю Ліной Ашрам здобула "золото" у художній гімнастиці / Фото Getty Images

Ви ще й досі вважаєте, що спорт поза політикою? Можливо, але точно не в Росії. Цікаво те, що суддів запідозрили у неправомірному рішенні через не надто радісну реакцію "золотої медалістки" на перемогу. Вона мала б стрибати від щастя, що має таку нагороду. Ліной Ашрам була досить стриманою, тож висновок один – судді точно змовилися між собою і засудили дівчат.

Просто уявіть, що журі, до складу якого увійшли представники Японії, Італії, Німеччини, Греції разом зі своїми колегами з України, Швейцарії, Аргентини, Угорщини, Франції, Польщі, Словаччини, Іспанії, Узбекистану, Норвегії і Хорватії, зібрались і вирішили у жодному разі не давати "золото" Росії. Можливо, не той союз ми звемо Європейським?

Образи не припинились

Однак на цьому образи з боку Росії не припинились. У програмах "Час покаже" та "60 хвилин" ведучі й учасники не знайшли інших тем для розмов, крім орієнтації спортсменів.

Коментуючи участь в іграх представників ЛГБТ, депутат російської Держдуми Олексій Журавльов використовував слова, які я б не повторювала. Член партії "Єдина Росія" і заступник голови Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Толстой назвав спортсменів "збоченцями". Водночас ведучий програми "Час покаже" Анатолій Кузічев навіть одягнув перуку з косичками й схарактеризував трансгендерів "психопатами, яких треба лікувати".

До теми Координаторка Олімпіади-2020 використовувала слово "Росія" попри заборону

Зараз Міжнародний олімпійський комітет вимагає пояснень від Росії з одним єдиним запитанням про те, що ж це було. Можливо, вони хочуть і під час наступної Олімпіади виступити не під своїми прапорами, а міфічної ОКР.

Чому Росії немає у загальному медальному заліку

До слова, якщо ви, як і я, шукали в загальному медальному заліку Росію і не знайшли, то нічого дивного. Нагадаю, що через допінговий скандал на цьогорічних змаганнях російські спортсмени не могли виступати під прапором і використовувати свій гімн у разі перемоги. Через це вони викручувались як могли – назвали себе ОКР, тобто олімпійський комітет Росії.

2 переможці – 2 золоті медалі

Втім, закінчити хотілось би чимось добрим і світлим. Наприклад, історією про 2 золоті медалі в одній дисципліні.

Спортсмени з Катару Мутаз Баршев та Італії Джанмарко Тамбері одночасно були визнані переможцями в змаганні зі стрибків у висоту. Згідно з підсумками виступів, вони показали однаковий результат – 2,37 метра.

Через це арбітри запропонували легкоатлетам зробити вирішальні стрибки, щоб визначити, хто з них кращий. У відповідь Тамбері поцікавився, чи можливо вручити "золото" їм обом? Судді переглянули правила й погодилися. Після цього обидва чемпіони почали разом святкувати спільний успіх.



Мутаз Баршев і Джанмарко Тамбері / Фото EPA

Востаннє таке траплялося понад 100 років тому: у 1908 році – стрибки з жердиною та у 1912 році – семиборство та десятиборство. Щодо стрибків у висоту, то це перший випадок в історії цієї дисципліни.

Ще один приклад неабиякої сили волі та віри у себе продемонструвала спортсменка з Нідерландів. Легкоатлетка Сіфан Гасан перечепилася об спортсменку, яка бігла спереду, і впала за коло до фінішу. Однак вона швидко піднялася і не лише наздогнала тих, хто біг попереду, а й здобула перше місце.