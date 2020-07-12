Довелося на днях потрапити в незнайому компанію. І привід ніби приємний – святкування. Люди різні, як за статтю, так і матеріальним становищем і соціальним статусом. Приїхали ми з моєю близькою подругою. Зайшли вдвох. І одразу стали об'єктом уваги... інших жінок.

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Господар, представляючи, припустився рокової помилки, із відвертим захопленням розказав про унікальний та успішний бізнес подруги.

Не пройшло і години, як вже "розігріті" чи то заздрістю, чи то злістю жінки, почали з тиском та зневагою розпитувати мою Лесю: "і як же ти до такого додумалася"? "І для чого це тобі потрібно"? "А чим ти до того займалася?

Я не така толерантна, як моя подруга, тому жорстко відрізала, що це бізнес і успішний. А ідея креативна, бо Леся крутий піарник.

Чому жінки мають доводити свій успіх?!

Чоловіча частина мене підтримала і з подивом подивилася на жінок, які не усвідомлюють, що інша жінка здатна робити нестандартний бізнес і бути успішною.

Жінки не заспокоювалися. Навіть звинуватили мене в надмірній агресії.

І, так, я визнаю, що була агресивна. В першу чергу, через нерозуміння як жінки в 2020 році можуть жити в таких жорстких стереотипах?!

Бачити в кожній успішній жінці суперницю, заздрити і "виправдовувати" чужий успіх наявністю коханця, спеціальних здібностей у ліжку і тому подібних передумов, пов'язаних з чоловічим фактором і ніяк не жіночою самодостатністю!

Останні тижні ми спостерігаємо як різними способами дискредитується та ставиться під сумнів жіноча спроможність досягати успіху в житті власними силами та головою.

Мені пощастило мати чудових жінок навколо себе, кожна є прикладом і моїм аватаром в тому чи іншому. Я у них вчуся, я не соромлюся їх наслідувати і пишаюся, що вони в моєму житті саме такі як вони є.

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Люблю вас мої прекрасні і дякую, що більша частина мого життя проходить саме серед вас, хоча знаю, що не всім так пощастило, тому треба про це говорити, пояснювати!