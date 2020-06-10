Кабінет Міністрів 10 червня погодив меморандум про взаєморозуміння між урядом та інвесторами щодо відновлюваних джерел енергії. Тепер його потрібно підписати сторонам. Уряд пропонує зниження "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових – на 7,5%.

Виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець зазначила, що під час переговорів з інвесторами вдалося досягти компромісу. Про це вона заявила під час засідання уряду, повідомляє 24 канал.

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Що передбачає меморандум

За словами Буславець, нові домовленості враховують інтереси споживачів, інвесторів і держави в цілому.

Меморандум передбачає:

реструктуризацію "зеленого" тарифу без продовження терміну виплат,

посилення відповідальності виробників "зеленої" енергії за небаланси,

припинення будівництва нових сонячних електростанцій в межах діючої системи підтримки з 1 липня.

Завдяки цьому меморандуму ми зможемо знизити навантаження на ринок майже на 7 мільярдів гривень на рік і в цілому на весь період підтримки до 2030 року зменшити навантаження більш ніж на 2 мільйярди євро,

– прогнозує Буславець.

Вона також запевнила, що держава не відмовляється від виплат за вже вироблену "зелену" енергетику, та має повністю розрахуватися з виробниками до прийняття відповідного закону.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інвестори і уряд перебувають на фінальній стадії підписання меморандуму.

Що таке "зелена енергія" та "зелений тариф"? "Зелена енергія" – те саме, що відновлювана енергія. Її виробляють із природних джерел енергії – наприклад, вітру і сонця.



"Зелений тариф" – це тариф, за яким на ринку продають електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його запровадили у 2009 році, а розмір тарифу визначає держава.

Чому виникли проблеми з "зеленим тарифом"

Прем'єр-міністр Шмигаль раніше заявляв, що Україна в умовах енергетичної кризи не може собі дозволити мати найдорожчу "зелену" енергію у Європі. В Україні "зелений тариф" у кілька разів вищий, ніж тариф на звичайну електроенергію, та ще й вищий, ніж в усіх інших країнах Європи.

Держава встановила "зелений тариф", передбачаючи компенсацію виробникам "зеленої енергії" законом "Про альтернативні джерела енергії". Мовиться приблизно про 4 гривні за кожну кіловат-годину.

За даними нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса, в Україні тариф для сонячних станцій становить 15 євроцентів (4 гривні – 24 канал), у Німеччині – 4,7 євроцента, навіть в Узбекистані – 6 євроцентів. При цьому собівартість, наприклад, сонячної електроенергії – приблизно 2 гривні за кіловат-годину.

Проблема завищеного тарифу (надмірної компенсації виробникам) виникла ще за часів Януковича: тоді найвищий в Європі "зелений тариф" сформували в інтересах окремих фінансово-промислових груп.

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