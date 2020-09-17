Президент України Володимир Зеленський виступає за збереження податкової ставки на рівні 5% для працівників ІТ-сфери. Він наголосив, що в Україні ця сфера розвивається не завдяки державі, а завдяки сами людям, що в ній працюють.

Сьогодні держава не повинна втручатися у подальший розвиток ІТ-галузі, але, може, й має допомогти, сказав Володимир Зеленський під час поїздки на Львівщину, передає Офіс Президента України.

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За його словами, нині держава може допомогти індустрії в один простий спосіб – не збільшувати податкове навантаження. Відтак він запевнив, що податкову ставку не підвищуватимуть вище за рівень у 5%, адже Україна хоче стати європейським ІТ-хабом.

Президент також зазначив, що завжди з повагою ставився до працівників цієї сфери. Нині це одна з небагатьох професій, яка може не лише забезпечити сучасний і гідний рівень життя, а й змінити державу, допомогти побороти корупцію.

Ми дякуємо, що ви підтримуєте ІТ-індустрію в плані оподаткування, і хотіли б попросити й надалі надавати цю підтримку, цей податок у 5%,

– сказав голова асоціації "IT Ukraine" Тарас Кіцмей.

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