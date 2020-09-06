Центр IT-індустрії та оборонної промисловості: Зеленський озвучив перспективні плани на Харків
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Володимир Зеленський заявив про свої амбіційні плани на Харків. Президент України прагне перетворити першу столицю України на Кремнієву долину.
Зеленський заявив про завдання у своєму телеграм-каналі.
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Президент України прагне перетворити Харків на українську Кремнієву долину.
Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще і столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвою долиною, – заявив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроєкти, спрямовані на розвиток IT-індустрії в Україні. Документи мають бути винесені на розгляд Верховної Ради у тримісячний термін.