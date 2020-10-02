Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Цей закон удруге за рік урізає витрати на соціальні субсидії для населення.

Про підписання цього законопроєкту Президентом України Володимиром Зеленським мовиться на сторінці проєкту закону на сайті Верховної Ради України.

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Основні цифри бюджету:

доходи держбюджету – 979 мільярдів 547 мільйонів гривень (раніше було 975 мільярдів 833 мільйони),

– 979 мільярдів 547 мільйонів гривень (раніше було 975 мільярдів 833 мільйони), видатки держбюджету – 1 трильйон 270 мільярдів гривень (раніше було 1 трильйон 260 мільярдів).

Видатки на різні відомства:

Міністерство внутрішніх справ – 93 мільярди 911 мільйонів гривень,

Міністерство енергетики – 6 мільярдів 470 мільйонів гривень,

Міністерство соціальної політики – 310 мільярдів 748 мільйонів гривень,

Міністерсвтво екології – 9 мільярдів 697 мільйонів гривень,

Держагентство автомобільних доріг – 23 мільярди 877 мільйонів гривень.

Зокрема фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг урізали на 2,16 мільярда гривень. Це відбулося вже вдруге за рік – вперше, у квітні 2020 року, пільги й субсидії скоротили на понад 8 мільярдів гривень.

Фінансування ремонту й будівництва доріг: