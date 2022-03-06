Також Президент України обговорив з Маском ймовірні космічні проєкти. Розмова відбулась 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Президент України поговорив з Ілоном Маском

Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що вони обговорили можливі космічні проєкти. Проте додав, що це вже після завершення війни.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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