Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла України в Туркменістані. Ним став дипломат Віктор Майко.

Відповідний документ оприлюднений на сайті глави держави в середу, 30 грудня, повідомляє видання "Телеграф".

Майко добре відомий як у вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану. У 2005–2010 роках він вже працював на посаді посла України в Ашхабаді. З 2010 по 2014 був заступником міністра закордонних справ.

За час роботи в Туркменістані Майко вдалося домогтися того, що товарообіг з Україною досягав рекордних 6 мільярдів доларів. Наші країни активно взаємодіяли у всіх важливих сферах.

За інформацією керівника "Агентства міжнародних досліджень" Ігоря Солов'я, туркменська сторона в рекордні терміни схвалила кандидатуру Майко. Агреман був підписаний всього за 3 дні, хоча зазвичай ця процедура займає близько місяця.

Очікується, що призначення Майко на посаду посла дасть Україні шанс відновити свою присутність в Туркменістані.

На думку Солов'я, "це може стати хорошим прикладом і каталізатором для повноцінної присутності українських експортерів товарів і послуг в Центральній Азії та Каспійському регіоні".