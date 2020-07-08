Через курс гривні, який був в Україні останнім часом, постраждали українські підприємства. Як повідомив президент Володимир Зеленський, вони недоотримали мільйони і закрились.

Підприємства недоотримали мільйони

Саме курс, який відрізнявся від закладеного у бюджеті, став причиною нестабільної ситуації у бізнесі, запевнив Зеленський під час робочої поїздки до Чернівецької області, інформує Інтерфакс-Україна.

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Ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що, як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте,

– сказав Зеленський на зустрічі з бізнесменами.

На думку глави держави, підприємці прекрасно розуміють ситуацію, що склалась навколо голови НБУ. Також Зеленський зазначив, що навколо вистачає людей, які "допомагають Україні".

Зверніть увагу! Щодо "допомоги Україні" мовиться про заяву колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Гонтарева закликала МВФ відреагувати на відставку голови НБУ Якова Смолія. У разі подальшого політичного тиску на регулятор, колишня глава НБУ радить Фонду позбавити Україну кредитної програми.

Що відомо про відставку Якова Смолія

Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.

Володимир Зеленський зареєстрував проєкт відповідної постанови в парламенті, а наступного ж дня нардепи її підтримали.

ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.

Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.



Середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу