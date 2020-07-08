Зеленський про НБУ: "Підтримуємо незалежність, але як жити, якщо бюджет за курсом 30 гривень"
Через курс гривні, який був в Україні останнім часом, постраждали українські підприємства. Як повідомив президент Володимир Зеленський, вони недоотримали мільйони і закрились.
Підприємства недоотримали мільйони
Саме курс, який відрізнявся від закладеного у бюджеті, став причиною нестабільної ситуації у бізнесі, запевнив Зеленський під час робочої поїздки до Чернівецької області, інформує Інтерфакс-Україна.
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Ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що, як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте,
– сказав Зеленський на зустрічі з бізнесменами.
На думку глави держави, підприємці прекрасно розуміють ситуацію, що склалась навколо голови НБУ. Також Зеленський зазначив, що навколо вистачає людей, які "допомагають Україні".
Що відомо про відставку Якова Смолія
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.
- Володимир Зеленський зареєстрував проєкт відповідної постанови в парламенті, а наступного ж дня нардепи її підтримали.
- ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.
- Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.