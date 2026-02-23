Україна оцінюватиме загрозу, – Зеленський вказав на "велику помилку" Лукашенка

Володимир Зеленський зробив кілька гучних заяв щодо Білорусі та конкретно Лукашенка. Президент спілкувався з білоруським незалежним медіа "Дзеркало".

Про це йдеться в публікації у телеграм-каналі Володимира Зеленського. На тлі четвертих роковин повномасштабної війни українці згадують про роль Білорусі, яка пропустила російських військових.

В чому велика помилка Лукашенка?

Мова про розміщення "Орешника" в Білорусі.

На мій погляд, НАТО повинно дивитися на "Орешник" як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орешника". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "Орешник" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "Орешник" на територію Білорусі,

– висловився Зеленський.

Окрім цього, український лідер заявив: йому відомо про військові навчання разом із Росією на території Білорусі – як і перед повномасштабним вторгненням.

"Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", – пояснив він.

Що за навчання готують у Білорусі?

Мова про "Нерушимое братство" – навчання Договору про колективну безпеку (ОДКБ) разом із "миротворчими силами". Вони мають відбутися в жовтні 2026 року. Солдати навчатимуться "запобігати біологічним загрозам" і радіаційно-хімічним.

Також у межах навчань будуть підвищувати ефективність боротьби з тероризмом і екстремізмом, протидії незаконному обороту наркотиків, боротьби з незаконною міграцією, злочинами в сфері інформаційних технологій.