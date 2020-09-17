В Україні на 2021 рік заплановані певні підвищення доплат вчителям, науковцям, медикам та пенсіонерам. Однак, очікувати на соціальні виплати європейського рівня не варто.

Розмір соціальних виплат в Україні буде зростати поступово. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки на Львівщину, передає 24 канал.

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За його словами, пенсію планують збільшити "на скільки це можливо". Зеленський нагадав, що у 2021 році вже заплановані доплати для пенсіонерів віком від 75 років.

Чи варто очікувати, що вона (соціалка – 24 канал) одразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але наступного бюджетного року вона буде збільшена і все одно, у будь-якому випадку, за декілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки,

– сказав президент.

Як зросте мінімальна пенсія

З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія становитиме 1 769 гривень;

з 1 липня – 1 854 гривні;

з 1 грудня – 1 934 гривні.