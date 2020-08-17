Президент Володимир Зеленський відхилив закон про мораторій на стягнення майна за іпотечними кредитами. Законопроєкт №3640 Верховна Рада ухвалила 16 липня.

Автором законопроєкту є Дубінський

Глава держави вніс до документа зауваження та повернув до парламенту. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

До теми Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами

Автором закону є нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Закон передбачає:

Продовження мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене за валютними кредитами.

Передбачається, що такі умови діятимуть до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті.

Пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства в частині вилучення норми щодо втрати чинності закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" з 21 жовтня 2020 року.

Закон мав діяти до 1 січня 2022 року.

До жовтня 2020 року діє попередній закон про мораторій. Його ввели у 2014 році через початок війни та економічну кризу.

У Мін'юсті рекомендували відхилити закон

Зазначимо, що раніше відхилити закон Зеленському пропонували у Міністерстві юстиції. На думку профільного міністра Дениса Малюська, таким чином, було б неможливим стягнення майна за борги і це б створило умови для махінацій. Згоден з Малюською і голова НБУ Кирило Шевченко.