Серіал про підняття Delfi триває: Зеленський вимагає негайного вирішення питання
Президент Володимир Зеленський вимагає вирішити проблему з аварією танкера поблизу Одеси. У Мінінфраструктури обіцяють, що Delfi піднімуть вже найближчим часом.
Усі попередні спроби підняти танкер завершились невдало
Перебігом робіт з підйому танкера Володимир Зеленський поцікавився під час селекторної наради. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що незабаром будуть активніше працювати над тим, щоб затонулий танкер зник з узбережжя Одеси. Уже знайшли кран, який зможе підняти судно. Вже 10 серпня обіцяють підписати договір про здійснення робіт.
Що відомо про аварію з танкером Delfi
- У листопаді 2019 року судно перекинулось біля одеського пляжу "Дельфін" та сіло на мілину.
- До квітня 2020 року власник мав право забрати танкер, але не зробив цього.
- 21 червня з танкера стався витік нафтопродуктів. В результаті – значно забруднилась вода. Нафта може витікати й дотепер.
- 25 липня ситуацію визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.
- 31 липня Адміністрація морських портів України анонсувала конкурс на пошук підрядника для підняття та відведення танкера. Раніше спроби знайти підрядника були невдалі через недостатню матеріально-технічну базу.