Президент Володимир Зеленський вимагає вирішити проблему з аварією танкера поблизу Одеси. У Мінінфраструктури обіцяють, що Delfi піднімуть вже найближчим часом.

Усі попередні спроби підняти танкер завершились невдало

Перебігом робіт з підйому танкера Володимир Зеленський поцікавився під час селекторної наради. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що незабаром будуть активніше працювати над тим, щоб затонулий танкер зник з узбережжя Одеси. Уже знайшли кран, який зможе підняти судно. Вже 10 серпня обіцяють підписати договір про здійснення робіт.

Зверніть увагу! Попередні спроби підняти затонулий танкер закінчувались фіаско. Востаннє роботи проводили 9 серпня.

Що відомо про аварію з танкером Delfi