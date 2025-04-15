Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Зустріч Зеленського і Рютте

Президент розповів, що сьогодні обговорили потребу України в системах протиповітряної оборони, а також в іншому озброєнні.

"Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО в Європі та Америці будуть реалізовані. Нам необхідні системи Patriot, ми готові об’єднуватися, знаходити гроші, щоб їх купити. Системи є в світі, і виключно від рішення лідерів залежить, чи буде у нас достатньо захисту від балістики росіян", – сказав гарант.

Зеленський наголосив, що не тільки в Україні, а також і у Європі всі повинні об'єднатися задля безпеки, виробляти більше зброї та створювати більше спільних оборонних виробництв.

"Тільки завдяки рішучості може бути досягнутий тривалий мир. Стабільність та передбачуваність підтримки України є правильним стимулом Росії для дипломатії", – підкреслив Зеленський.

Також політики значну частину розмови приділили перемовинам Сполучених Штатів та Росії.

35 днів Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Нещодавні російські удари по Кривому Рогу, Сумах та інших містах демонструють, що росіяни налаштовані на продовження війни та самі тиснуть на захід, аніж відчувають тиск на себе,

– підкреслив український лідер.

Він також наголосив, що надалі дуже важлива праця в коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку України.

"Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту. Важливо щоб ми були швидкими та результативними в цьому процесі", – сказав Зеленський.

Зазначається, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте засудив російські атаки по цивільній інфраструктурі України. Посадовець також висловив співчуття рідним загиблих внаслідок атак по Сумах та Кривому Розі.