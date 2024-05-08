Президент нагадав, що світ вже проспав відродження нацизму 24 лютого 2022 року. Під час свого звернення Зеленський наголосив на тому, що українці сьогодні знову протистоять злу, яке відродилося і яке зветься російським фашизмом.

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"Сьогодні українці знову протидіють злу"

80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого – російський фашизм. Скорочено – РФ,

– заявив Зеленський.

Очільник держави нагадав, як під час окупації села Ягідне, російські загарбники майже місяць утримували мешканців у шкільному підвалі, де були відсутні будь-які людські умови.

Президент розповів про жахливі умови, у яких довелося перебувати жителям села. Вони були без світла, їжі та води, у приміщенні з недостатньою площею для всіх. Вони спали сидячи та виходили на вулицю лише раз на день.

Окупація села тривала 27 днів. За цей час загинуло 10 мирних жителів, а ще 17 людей були вбиті російськими катами. Серед жителів села, яких вони утримували в підвалі, було 80 дітей.

"У будь-якому куточку світу це називають одним словом: нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію. Ягідне, що пережило пекло РФ, – лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу", – зазначив очільник держави.

Президент наголосив на тому, що історія повторюється, і відзначив звільнення Ягідного від окупантів як символ того, що кожен, хто приходить знищити Україну, врешті-решт тікатиме з української землі.

Закликаючи до об’єднання у боротьбі проти нацизму, Зеленський підсумував, що незважаючи на те, що частина територій залишається окупованою, і частина людей – у полоні, українці вірять та наближають "новий день нової перемоги".